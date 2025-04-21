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Украина. Первая лига
21 апреля 2025, 15:42 |
167
0

Тренер СК Полтава об игре с Буковиной: «Трудный матч с хорошей командой»

Игорь Тимченко прокомментировал ничью в матче с «Буковиной»

21 апреля 2025, 15:42 |
167
0
Тренер СК Полтава об игре с Буковиной: «Трудный матч с хорошей командой»
ФК Буковина. Игорь Тимченко

В чемпионской группе Первой лиги в Черновцах состоялся матч между командами «Буковина» и СК «Полтава». Игра прошла в напряженной борьбе и завершилась со счетом 1:1. Впечатлениями о матче поделился тренер СК «Полтава» Игорь Тимченко.

«Прежде всего хочу поздравить с днем ​​рождения главного тренера «Полтавы» Владимира Сысенко и пожелать ему крепкого здоровья. Сегодня он отсутствовал по семейным обстоятельствам, но команду готовит именно он. Что касается непосредственно игры, то сегодня был трудный матч с хорошей командой. «Буковина» – полуфиналист Кубка Украины, команда демонстрирует качественный футбол. Поэтому мы знали, что игра в Черновцах будет тяжелой. Также сказалась и длинная дорога. В первом тайме, думаю, наша команда играла довольно неплохо. Хоть мы и пропустили первыми, но создали достаточное количество моментов, чтобы сравнять счет. Еще и пенальти не реализовали. Да, во втором тайме сыграли несколько хуже, хотя и забили гол. «Буковина» прибавила во второй половине встречи, поэтому нам было труднее. Считаю, что результат сегодняшнего матча вполне закономерен».

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Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Владимир Сысенко Игорь Тимченко
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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