ВИДЕО. Road to Title №18: как Свитолина триумфально выступила в Руане
Пресс-служба WTA опубликовала видео с лучшими моментами Элины на пути к чемпионству
Пресс-служба WTA на своем YouTube-канале опубликовала видео с лучшими моментами игры Элины Свитолиной на грунтовом турнире WTA 250 в Руане.
20 апреля украинка переиграла Ольгу Данилович в финале соревнований. Свитолина на пути к трофею не отдала ни одного сета.
Для Элины титул в Руане стал 18-м в карьере и первым в 2025 году.
Помимо Данилович, Элина в Руане также выиграла у Жиль Тайхман, Ангелины Калининой, Джессики Бузас Манейро и Елены-Габриэлы Русе.
Все результаты Свитолиной в Руане:
- 1/16 финала: Элина Свитолина – Жиль Тайхман – 6:4, 6:2
- 1/8 финала: Элина Свитолина – Ангелина Калинина – 6:4, 6:0
- 1/4 финала: Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро – 6:3, 6:2
- 1/2 финала: Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе – 6:0, 6:2
- Финал: Элина Свитолина – Ольга Данилович – 6:4, 7:6 (10:8)
ВИДЕО. Road to Title №18: как Свитолина триумфально выступила в Руане
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