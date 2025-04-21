Пресс-служба WTA на своем YouTube-канале опубликовала видео с лучшими моментами игры Элины Свитолиной на грунтовом турнире WTA 250 в Руане.

20 апреля украинка переиграла Ольгу Данилович в финале соревнований. Свитолина на пути к трофею не отдала ни одного сета.

Для Элины титул в Руане стал 18-м в карьере и первым в 2025 году.

Помимо Данилович, Элина в Руане также выиграла у Жиль Тайхман, Ангелины Калининой, Джессики Бузас Манейро и Елены-Габриэлы Русе.

Все результаты Свитолиной в Руане:

ВИДЕО. Road to Title №18: как Свитолина триумфально выступила в Руане