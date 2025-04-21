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  4. ВИДЕО. Road to Title №18: как Свитолина триумфально выступила в Руане
WTA
21 апреля 2025, 16:35 |
317
0

ВИДЕО. Road to Title №18: как Свитолина триумфально выступила в Руане

Пресс-служба WTA опубликовала видео с лучшими моментами Элины на пути к чемпионству

21 апреля 2025, 16:35 |
317
0
ВИДЕО. Road to Title №18: как Свитолина триумфально выступила в Руане
WTA. Элина Свитолина

Пресс-служба WTA на своем YouTube-канале опубликовала видео с лучшими моментами игры Элины Свитолиной на грунтовом турнире WTA 250 в Руане.

20 апреля украинка переиграла Ольгу Данилович в финале соревнований. Свитолина на пути к трофею не отдала ни одного сета.

Для Элины титул в Руане стал 18-м в карьере и первым в 2025 году.

Помимо Данилович, Элина в Руане также выиграла у Жиль Тайхман, Ангелины Калининой, Джессики Бузас Манейро и Елены-Габриэлы Русе.

Все результаты Свитолиной в Руане:

  • 1/16 финала: Элина Свитолина – Жиль Тайхман – 6:4, 6:2
  • 1/8 финала: Элина Свитолина – Ангелина Калинина – 6:4, 6:0
  • 1/4 финала: Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро – 6:3, 6:2
  • 1/2 финала: Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе – 6:0, 6:2
  • Финал: Элина Свитолина – Ольга Данилович – 6:4, 7:6 (10:8)

ВИДЕО. Road to Title №18: как Свитолина триумфально выступила в Руане

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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