Миколенко в старте Эвертона в дебютном матче Лэмпарда

«Эвертон» в матче 1/16 финала Кубка Англии 5 февраля сыграет с «Брентфордом». Встреча начнется в 17:00 по Киеву.

Новоиспеченный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард включил украинского защитника Виталия Миколенко в стартовый состав.

Стартовый состав «Эвертона»:

Пикфорд - Миколенко, Коулмэн, Кин, Холгейт, Годфри, Аллан, Гомес, Гордон, Грэй, Ришарлисон.

📋 | This is how we line up for Frank Lampard’s first game in charge. #EmiratesFACup pic.twitter.com/CmRSdqbxQY