Миколенко в старте Эвертона в дебютном матче Лэмпарда

Украинец выйдет с первых минут в игре с «Брентфордом»

  • 05.02.2022 16:07
  • 2371 просмотр
  • 13 комментариев
Миколенко в старте Эвертона в дебютном матче Лэмпарда
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» в матче 1/16 финала Кубка Англии 5 февраля сыграет с «Брентфордом». Встреча начнется в 17:00 по Киеву.

Новоиспеченный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард включил украинского защитника Виталия Миколенко в стартовый состав.

Стартовый состав «Эвертона»:
Пикфорд - Миколенко, Коулмэн, Кин, Холгейт, Годфри, Аллан, Гомес, Гордон, Грэй, Ришарлисон.

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Умник, 05.02.2022 16:47
    +3
    PFCLviv, 05.02.2022 16:18
    Хто де буде дивитись?!
    На смартфоне.
    Ссылка
    online
    Умник, 05.02.2022 16:46
    +3
    djordj, 05.02.2022 16:39
    Мико,сколько привезешь?
    Для вас звучит песня Сергея Шнурова "Ехай".
    Ссылка
    online
    sahka1981, 05.02.2022 16:25
    +3
    PFCLviv, 05.02.2022 16:18
    Хто де буде дивитись?!
    На сентанті
    Ссылка
    online
    PFCLviv, 05.02.2022 16:18
    +3
    Хто де буде дивитись?!
    Ссылка
    IgorDK, 05.02.2022 16:48
    +2
    Удачи Виталя
    Ссылка
    online
    sahka1981, 05.02.2022 17:02
    +1
    А тем временем Вестхем вырывает победу в доп время за минуту до окончания, с удара Ярмолы, Боуен забивает.
    Ссылка
    online
    Умник, 05.02.2022 16:50
    +1
    sahka1981, 05.02.2022 16:48
    Там сейчас у Челси доп время, ещё играют.
    Спасибо
    Ссылка
    online
    sahka1981, 05.02.2022 16:48
    +1
    Умник, 05.02.2022 16:47
    На смартфоне.
    Там сейчас у Челси доп время, ещё играют.
    Ссылка
    online
    ZportUA, 05.02.2022 16:46 (изменен)
    0
    Ордловские, закомплексованые беженцы лучше бы Витька Коваленко за 300тысяч обсуждали.. Достижение доооонецкой академии футбола Чудака нашли на Донецке, что бы было кому лавки полировать в Италии
    Ссылка
    online
    Mikola_Bokoporenko, 05.02.2022 16:42
    -3
    djordj, 05.02.2022 16:39
    Мико,сколько привезешь?
    Думаю три норм будет
    Ссылка
    online
    djordj, 05.02.2022 16:39
    -5
    Mikola_Bokoporenko, 05.02.2022 16:13
    Пздц Эвертону
    Мико,сколько привезешь?
    Ссылка
    serge_kr, 05.02.2022 16:31
    -6
    это что 3 состав Эвертона в кубке будет игррать?!
    Ссылка
    online
    Mikola_Bokoporenko, 05.02.2022 16:13
    -18
    Пздц Эвертону
    Ссылка
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