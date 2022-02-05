Миколенко в старте Эвертона в дебютном матче Лэмпарда

«Эвертон» в матче 1/16 финала Кубка Англии 5 февраля сыграет с «Брентфордом». Встреча начнется в 17:00 по Киеву.
Новоиспеченный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард включил украинского защитника Виталия Миколенко в стартовый состав.
Стартовый состав «Эвертона»:
Пикфорд - Миколенко, Коулмэн, Кин, Холгейт, Годфри, Аллан, Гомес, Гордон, Грэй, Ришарлисон.
📋 | This is how we line up for Frank Lampard’s first game in charge. #EmiratesFACup pic.twitter.com/CmRSdqbxQY— Everton (@Everton) February 5, 2022
Источник — Sport.ua
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