Роберто Карлос сыграет за английский любительский клуб

Легенда сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос проведет футбольный матч за любительскую команду «Булл ин Барн Юнайтед».

48-летний бразилец поучаствует в акции «Программа мечты» от eBay. В рамках этого конкурса клубы платят по 5 фунтов за участие, а победитель получает в состав профессионального футболиста на один матч.

«Булл ин Барн Юнайтед» оформил трансфер легенды мирового футбола всего за 5 фунтов. Роберто Карлос выйдет на поле на замену, эта деталь уже согласована.

Напомним, Карлос завершил карьеру в 2016 году.

OFFICIAL! The Man, The Myth, The Legend will join Bull In The Barne United for one extraordinary game of football. Dare I say the best Sunday League transfer in history 👀Welcome to Shrewsbury! Welcome to the Bull! #dreamtrasnfer #Transfers #transfernews #TransferWindow pic.twitter.com/dVwGSfJ5LQ