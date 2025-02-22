Кафу назвал двух форвардов, которые были лучше Шевченко

Легендарный защитник «Милана» Маркос Кафу составил символическую сборную из лучших футболистов в истории футбола.

Лучшим голкипером в истории Кафу считает бывшего бразильского вратаря Клаудио Таффарела. В защиту Кафу включил Карлоса Альберто, Алдаира, Лусио и Роберто Карлоса.

В своей символической сборной в полузащиту Маркос поставил бразильцев Фалькао, Ривалдо, а в нападение – Зико, Роберто Ривелино, Пеле и Роналдо.

Своего экс-одноклубника по «Милану» Андрея Шевченко Кафу в свою сборную не включил.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.