Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кафу назвал двух форвардов, которые были лучше Шевченко
Другие новости
22 февраля 2025, 21:06 |
1798
1

Кафу назвал двух форвардов, которые были лучше Шевченко

Легендарный защитник составил символическую сборную

22 февраля 2025, 21:06 |
1798
1
Кафу назвал двух форвардов, которые были лучше Шевченко
GiveMeSport

Легендарный защитник «Милана» Маркос Кафу составил символическую сборную из лучших футболистов в истории футбола.

Лучшим голкипером в истории Кафу считает бывшего бразильского вратаря Клаудио Таффарела. В защиту Кафу включил Карлоса Альберто, Алдаира, Лусио и Роберто Карлоса.

В своей символической сборной в полузащиту Маркос поставил бразильцев Фалькао, Ривалдо, а в нападение – Зико, Роберто Ривелино, Пеле и Роналдо.

Своего экс-одноклубника по «Милану» Андрея Шевченко Кафу в свою сборную не включил.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

По теме:
Джейми Каррагер назвал лучшего форварда в истории
Украинский форвард попал в символическую сборную тура в Польше
Родриго – пятый бразильский игрок по количеству сыгранных матчей за Реал
Маркос Кафу Клаудио Таффарел Карлос Альберто Лусио Роберто Карлос Ривалдо Зико символическая сборная
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Асенсио и Рэшфорд! Астон Вилла наказала Челси, вырвав победу на 89-й минуте
Футбол | 22 февраля 2025, 21:34 3
Асенсио и Рэшфорд! Астон Вилла наказала Челси, вырвав победу на 89-й минуте
Асенсио и Рэшфорд! Астон Вилла наказала Челси, вырвав победу на 89-й минуте

Вилланы переиграли пенсионеров со счетом 2:1: дубль у Марко, а два ассиста у Маркуса

Бущан отхватил дважды. Аль-Шабаб в чемпионате упустил победу со счета 2:0
Футбол | 22 февраля 2025, 18:15 14
Бущан отхватил дважды. Аль-Шабаб в чемпионате упустил победу со счета 2:0
Бущан отхватил дважды. Аль-Шабаб в чемпионате упустил победу со счета 2:0

Команда украинского голкипера сыграла вничью в поединке 21-го тура против Аль-Таавуна

Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Футбол | 22.02.2025, 09:27
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
На карту и наличными. Рассекречена зарплата Герреро в Динамо
Футбол | 22.02.2025, 11:37
На карту и наличными. Рассекречена зарплата Герреро в Динамо
На карту и наличными. Рассекречена зарплата Герреро в Динамо
Сыграл в мяч, но... В Англии объяснили первое удаление Забарного
Футбол | 22.02.2025, 18:13
Сыграл в мяч, но... В Англии объяснили первое удаление Забарного
Сыграл в мяч, но... В Англии объяснили первое удаление Забарного
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Суб'єктивно. Всі бразильці.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
21.02.2025, 17:40 11
Теннис
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
20.02.2025, 23:27 2
Футбол
ФОТО. «Это безумие, он был в Конго». Баколе прибыл на бой с Паркером
ФОТО. «Это безумие, он был в Конго». Баколе прибыл на бой с Паркером
21.02.2025, 16:56
Бокс
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
21.02.2025, 08:58 4
Футбол
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
21.02.2025, 20:42 16
Футбол
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
21.02.2025, 20:58 2
Футбол
Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
21.02.2025, 06:23 2
Футбол
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
22.02.2025, 07:50 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем