Кафу назвал двух форвардов, которые были лучше Шевченко
Легендарный защитник составил символическую сборную
Легендарный защитник «Милана» Маркос Кафу составил символическую сборную из лучших футболистов в истории футбола.
Лучшим голкипером в истории Кафу считает бывшего бразильского вратаря Клаудио Таффарела. В защиту Кафу включил Карлоса Альберто, Алдаира, Лусио и Роберто Карлоса.
В своей символической сборной в полузащиту Маркос поставил бразильцев Фалькао, Ривалдо, а в нападение – Зико, Роберто Ривелино, Пеле и Роналдо.
Своего экс-одноклубника по «Милану» Андрея Шевченко Кафу в свою сборную не включил.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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