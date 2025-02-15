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  4. Родриго – пятый бразильский игрок по количеству сыгранных матчей за Реал
Испания
15 февраля 2025, 22:22 |
248
0

Родриго – пятый бразильский игрок по количеству сыгранных матчей за Реал

Бразилец провел 250-й поединок в составе «сливочных»

15 февраля 2025, 22:22 |
248
0
Родриго – пятый бразильский игрок по количеству сыгранных матчей за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Родриго провел свой 250-й матч за мадридский «Реал» во всех соревнованиях и стал пятым бразильцем в истории клуба по количеству сыгранных матчей.

15 февраля состоялся поединок 24-го тура Ла лиги между «Осасуной» и «Реалом». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Больше матчей среди бразильцев в составе «сливочных» провели только Марсело (546), Роберто Карлос (527), Каземиро (336) и Винисиус Жуниор (296).

В этом розыгрыше испанского чемпионата Родриго сыграл 20 матчей, отметившись 12 результативными действиями (6 голов и 6 ассистов). «Реал» лидирует в таблице лиги (15 побед, 6 ничьих, 3 поражения).

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Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига Осасуна - Реал Родриго Гоес Марсело Роберто Карлос Каземиро Винисиус Жуниор
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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