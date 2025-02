Родриго – пятый бразильский игрок по количеству сыгранных матчей за Реал

Родриго провел свой 250-й матч за мадридский «Реал» во всех соревнованиях и стал пятым бразильцем в истории клуба по количеству сыгранных матчей.

15 февраля состоялся поединок 24-го тура Ла лиги между «Осасуной» и «Реалом». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Больше матчей среди бразильцев в составе «сливочных» провели только Марсело (546), Роберто Карлос (527), Каземиро (336) и Винисиус Жуниор (296).

В этом розыгрыше испанского чемпионата Родриго сыграл 20 матчей, отметившись 12 результативными действиями (6 голов и 6 ассистов). «Реал» лидирует в таблице лиги (15 побед, 6 ничьих, 3 поражения).

250 - Rodrygo Goes has played 250 games for @realmadrid in all competitions, becoming the fifth Brazilian to reach this figure with the White team after Marcelo Vieira (546), Roberto Carlos (527), Casemiro (336) and Vinícius Jr (296). Milestone. pic.twitter.com/3WXOvV2e34