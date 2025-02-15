Родриго – пятый бразильский игрок по количеству сыгранных матчей за Реал

Родриго провел свой 250-й матч за мадридский «Реал» во всех соревнованиях и стал пятым бразильцем в истории клуба по количеству сыгранных матчей.

15 февраля состоялся поединок 24-го тура Ла лиги между «Осасуной» и «Реалом». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Больше матчей среди бразильцев в составе «сливочных» провели только Марсело (546), Роберто Карлос (527), Каземиро (336) и Винисиус Жуниор (296).

В этом розыгрыше испанского чемпионата Родриго сыграл 20 матчей, отметившись 12 результативными действиями (6 голов и 6 ассистов). «Реал» лидирует в таблице лиги (15 побед, 6 ничьих, 3 поражения).