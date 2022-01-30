Тренировать Миколенко будет легенда. Эвертон возглавит экс-звезда Челси

Фрэнк Лэмпард согласовал с «ирисками» контракт на 2,5 года

  • 30.01.2022 23:23
  • 632 просмотра
  • 1 комментарий
Тренировать Миколенко будет легенда. Эвертон возглавит экс-звезда Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард (слева)

Экс-звезда «Челси» Фрэнк Лэмпард в ближайшее время будет назначен новым главным тренером «Эвертона».

Английский специалист успешно согласовал с «ирисками» контракт на 2,5 года.

После увольнения из «Челси» в январе 2021 года 43-летний коуч находился без работы уже больше года.

«Эвертон» занимает 16-е место в АПЛ, набрав 19 очков в 20 матчах. За команду выступает украинский защитник Виталий Миколенко. «Ирисок» временно возглавляет Данкан Фергюсон.

Лэмпард вел переговоры с командами «Кристал Пэлас», «Астон Вилла», «Норвич», но только теперь определился с новым местом работы.

Источник — The Guardian

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    NachoBarbero
    online
    NachoBarbero, 30.01.2022 23:33
    +1
    Как же Френки постарел ....
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