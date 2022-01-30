Тренировать Миколенко будет легенда. Эвертон возглавит экс-звезда Челси

Экс-звезда «Челси» Фрэнк Лэмпард в ближайшее время будет назначен новым главным тренером «Эвертона».
Английский специалист успешно согласовал с «ирисками» контракт на 2,5 года.
После увольнения из «Челси» в январе 2021 года 43-летний коуч находился без работы уже больше года.
«Эвертон» занимает 16-е место в АПЛ, набрав 19 очков в 20 матчах. За команду выступает украинский защитник Виталий Миколенко. «Ирисок» временно возглавляет Данкан Фергюсон.
Лэмпард вел переговоры с командами «Кристал Пэлас», «Астон Вилла», «Норвич», но только теперь определился с новым местом работы.
Frank Lampard to offer former Chelsea assistant Paul Clement after agreeing to become new Everton manager. @Matt_Law_DT reports.https://t.co/ZiuzDgZehe— Telegraph Sport (@TelegraphSport) January 30, 2022
Источник — The Guardian
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