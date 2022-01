Тренировать Миколенко будет легенда. Эвертон возглавит экс-звезда Челси

Экс-звезда «Челси» Фрэнк Лэмпард в ближайшее время будет назначен новым главным тренером «Эвертона».

Английский специалист успешно согласовал с «ирисками» контракт на 2,5 года.

После увольнения из «Челси» в январе 2021 года 43-летний коуч находился без работы уже больше года.

«Эвертон» занимает 16-е место в АПЛ, набрав 19 очков в 20 матчах. За команду выступает украинский защитник Виталий Миколенко. «Ирисок» временно возглавляет Данкан Фергюсон.

Лэмпард вел переговоры с командами «Кристал Пэлас», «Астон Вилла», «Норвич», но только теперь определился с новым местом работы.

Frank Lampard to offer former Chelsea assistant Paul Clement after agreeing to become new Everton manager. @Matt_Law_DT reports.https://t.co/ZiuzDgZehe