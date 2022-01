ФОТО. Во время финала Aus Open с трибуны на корт спрыгнул протестующий

Во втором сете финального матча в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису на корт с трибуны спрыгнул человек с плакатом.



На баннере был призыв к протесту против задержания беженцев в Австралии.

Парня быстро схватили и оттащили в подтрибунное помещение, игра продолжилась.



Отметим, что первую ракетку мира Новака Джоковича перед началом турнира депортировали из Австралии.

Some bozo just jumped out of the stands onto the court (probably about three meters), got dragged out.#AusOpen pic.twitter.com/u4xzjTaIEf