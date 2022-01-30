ФОТО. Во время финала Aus Open с трибуны на корт спрыгнул протестующий

В этом году в Мельбурне был не только теннис

  • 30.01.2022 12:45
  • 1586 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Во время финала Aus Open с трибуны на корт спрыгнул протестующий
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором сете финального матча в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису на корт с трибуны спрыгнул человек с плакатом. 
 
На баннере был призыв к протесту против задержания беженцев в Австралии.

Парня быстро схватили и оттащили в подтрибунное помещение, игра продолжилась.
 
Отметим, что первую ракетку мира Новака Джоковича перед началом турнира депортировали из Австралии. 

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maxcrimea10
    Maxcrimea10, 30.01.2022 13:50
    0
    Хотел для Новака чашку умахнуть, не вышло
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