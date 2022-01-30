ФОТО. Во время финала Aus Open с трибуны на корт спрыгнул протестующий

Во втором сете финального матча в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису на корт с трибуны спрыгнул человек с плакатом.



На баннере был призыв к протесту против задержания беженцев в Австралии.

Парня быстро схватили и оттащили в подтрибунное помещение, игра продолжилась.



Отметим, что первую ракетку мира Новака Джоковича перед началом турнира депортировали из Австралии.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine