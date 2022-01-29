Рафаэль Надаль – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль (№5 ATP) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.



В матче за титул испанец встретится с Даниилом Медведевым из России (№2 ATP). Матч пройдет на Rod Laver Arena и начнется в 10:30 по Киеву.



Ранее теннисисты играли четыре раза, испанец выиграл трижды.



Отметим, что для Надаля это будет уже шестой финал Australian Open (один титул), для Медведева – второй (пока без титулов).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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