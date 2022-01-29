Рафаэль Надаль – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Открытого чемпионата Австралии по теннису

  • 29.01.2022 15:05
  • 1113 просмотров
  • 4 комментария
Рафаэль Надаль – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

В воскресенье экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль (№5 ATP) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.
 
В матче за титул испанец встретится с Даниилом Медведевым из России (№2 ATP). Матч пройдет на Rod Laver Arena и начнется в 10:30 по Киеву.
 
Ранее теннисисты играли четыре раза, испанец выиграл трижды. 
 
Отметим, что для Надаля это будет уже шестой финал Australian Open (один титул), для Медведева – второй (пока без титулов).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ZpoRT7
    online
    ZpoRT7, 29.01.2022 15:27
    0
    Вперёд чемпион!!! Загони кацапа за поребрик
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    Мосій Шило
    online
    Мосій Шило, 29.01.2022 15:13
    0
    Рафа,удачи!
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    Sportfil
    online
    Sportfil, 29.01.2022 16:01
    -2
    Ukraine_forever, 29.01.2022 15:38
    Тут однозначная победа Надаля, без шансов для Медведева.
    Фаворит якраз таки Даня, що підтвержують котирування, однозначно б Рафа був би фаворитом якщо це був Ролан Гаррос)
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    Ukraine_forever
    Ukraine_forever, 29.01.2022 15:38
    -4
    Тут однозначная победа Надаля, без шансов для Медведева.
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