ГЮНЕШ: «Зубков во время перерыва сказал, что хочет покинуть поле»

Головний тренер турецького «Трабзонспора» Шенол Гюнеш поділився думкою про українського вінгера Олександра Зубкова, який забив у ворота «Хатайспора», але попросив заміну у перерві.

«У нас є Зубков, який травмований з минулого тижня, і він сказав, що відчував біль у першому таймі.

Коли гра стала напруженою, він добре відіграв, але ми думали, що він може вийти з гри. Він сказав, що хоче покинути поле під час перерви», – сказав Гюнеш.

Раніше повідомлялося, що турецькі фанати відреагували на дебютний гол Олександра Зубкова за Трабзонспор.