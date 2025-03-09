ГЮНЕШ: «Зубков во время перерыва сказал, что хочет покинуть поле»
Коуч «Трабзонспора» рассказал, почему заменил украинского вингера в перерыве
Головний тренер турецького «Трабзонспора» Шенол Гюнеш поділився думкою про українського вінгера Олександра Зубкова, який забив у ворота «Хатайспора», але попросив заміну у перерві.
«У нас є Зубков, який травмований з минулого тижня, і він сказав, що відчував біль у першому таймі.
Коли гра стала напруженою, він добре відіграв, але ми думали, що він може вийти з гри. Він сказав, що хоче покинути поле під час перерви», – сказав Гюнеш.
Раніше повідомлялося, що турецькі фанати відреагували на дебютний гол Олександра Зубкова за Трабзонспор.
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