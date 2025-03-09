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  4. ГЮНЕШ: «Зубков во время перерыва сказал, что хочет покинуть поле»
Турция
09 марта 2025, 12:06 |
603
0

ГЮНЕШ: «Зубков во время перерыва сказал, что хочет покинуть поле»

Коуч «Трабзонспора» рассказал, почему заменил украинского вингера в перерыве

09 марта 2025, 12:06 |
603
0
ГЮНЕШ: «Зубков во время перерыва сказал, что хочет покинуть поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Олександр Зубков

Головний тренер турецького «Трабзонспора» Шенол Гюнеш поділився думкою про українського вінгера Олександра Зубкова, який забив у ворота «Хатайспора», але попросив заміну у перерві.

«У нас є Зубков, який травмований з минулого тижня, і він сказав, що відчував біль у першому таймі.

Коли гра стала напруженою, він добре відіграв, але ми думали, що він може вийти з гри. Він сказав, що хоче покинути поле під час перерви», – сказав Гюнеш.

Раніше повідомлялося, що турецькі фанати відреагували на дебютний гол Олександра Зубкова за Трабзонспор.

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Александр Зубков Шенол Гюнеш Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Хатайспор
Олег Вахоцкий Источник: Günebakış Haber
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