Муж Серены: «Пусть кричать на судей разрешат всем, не только белым парням»

Алексис Оганян, муж Серены Уильямс, прокомментировал поведение Даниила Медведева, который накричал на судью в полуфинале Australian Open 2022:

«Штраф... Возмущения в медиа... Карикатуры... Это же все еще будет, да? Нет, конечно ничего не будет. Я не против, чтобы игроки кричали на судей. Но пусть это будет разрешено всем, а не только белым парням».

Серена Уильямс была оштрафована на один гейм в финале US Open 2018, когда она жестко пререкалась с судьей на вышке. Затем американка обвинила судью в сексизме.

A penalty... media outrage... satirical cartoons... those are all coming, right? No, of course they're not. (I have no problem w players yelling at umpires — but let them *all* do it — not just the white guys). https://t.co/Veoneqq1ny