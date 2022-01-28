ВИДЕО. «Ты что, тупой?!» Медведев жестко накричал на судью

Россиянин не справился с эмоциями в полуфинале Australian Open

  • 28.01.2022 12:46
  • 945 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. «Ты что, тупой?!» Медведев жестко накричал на судью
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вторая ракетка мира Даниил Медведев некорректно себя повел во время полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии против Стефаноса Циципаса из Греции (№4 ATP).

Во втором сете при счете 5:4 в пользу грека россиянин не справился с эмоциями во время паузы. Медведев начал кричать и оскорблять судью. 
 
«Ты псих? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец говорит каждый розыгрыш! Его отец говорит каждый розыгрыш! Ты что, тупой?! Его отец говорит каждый розыгрыш! Отвечай на вопрос! Господи, ты ужасный судья. На меня смотри, я с тобой разговариваю! Дай ему предупреждение – его отец говорит каждый розыгрыш», - выругался Медведев.

За это россиянин получил предупреждение.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Serhii P.
    Serhii P., 28.01.2022 12:50
    +16
    Можна вивезти людину з Росії, але Росію з людини - навряд чи. Бидло воно залишається бидлом, одне суцільне хамство.
    Ссылка
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 28.01.2022 12:50
    +10
    Який не вихований ватний мішка Гаммі
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    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 28.01.2022 12:50
    +5
    Ох уж эти русские, надо было бате вломить ему прямо на корте, сломать руку чтоб и ракетку больше держать не смог
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    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 28.01.2022 13:08
    +4
    Там нормальных людей отродясь не было. Вся эта тоталтитарная система воспитывает моральных уродов
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    Serhii P.
    Serhii P., 28.01.2022 12:56
    +3
    В глаза мне смотри! Хамство Росії на засіданні ООН.
    https://www.youtube.com/watch?v=0oUsg3afej0
    тут таке ж бидло
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