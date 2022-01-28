ВИДЕО. «Ты что, тупой?!» Медведев жестко накричал на судью

Вторая ракетка мира Даниил Медведев некорректно себя повел во время полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии против Стефаноса Циципаса из Греции (№4 ATP).

Во втором сете при счете 5:4 в пользу грека россиянин не справился с эмоциями во время паузы. Медведев начал кричать и оскорблять судью.



«Ты псих? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец говорит каждый розыгрыш! Его отец говорит каждый розыгрыш! Ты что, тупой?! Его отец говорит каждый розыгрыш! Отвечай на вопрос! Господи, ты ужасный судья. На меня смотри, я с тобой разговариваю! Дай ему предупреждение – его отец говорит каждый розыгрыш», - выругался Медведев.

За это россиянин получил предупреждение.