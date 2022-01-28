Анатолий ТРУБИН: «Приятно быть лидером УПЛ, но вся борьба - впереди»

Голкипер «Шахтера» ответил на вопросы корреспондента Sport.ua

  • 28.01.2022 13:27
  • 134 просмотра
  • 2 комментария
Анатолий ТРУБИН: «Приятно быть лидером УПЛ, но вся борьба - впереди»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер «Шахтера» - о первой части сезона, требованиях Де Дзерби, лучшем и худшем матче, которые «горняки» провели осенью в Лиге чемпионов и УПЛ, а также о многом другом.

– С этого сезона у «Шахтера» новый главный тренер – Роберто Де Дзерби. Какие впечатления от работы с итальянским специалистом?
– Что-то одно в работе с Роберто Де Дзерби я выделить не могу. Мне нравится, что на каждой тренировке он от всех игроков требует максимум. Мне кажется, это хорошо для всей команды. У тебя нет даже минутного расслабления. И ты всегда готов к тому, что нужно работать по максимуму.

– Можно сказать, что Де Дзерби – неординарный тренер? Он много рискует, идет на нестандартные шаги. Игроки это замечают?
– У каждого тренера свое видение. Я считаю, что это нормально. Он не боится играть в атакующий футбол даже с самыми лучшими командами. И, я считаю, это огромный плюс.

– На перерыв «Шахтер» ушел в ранге лидера УПЛ, опережая «Динамо» на 2 очка. Для «Шахтера» это хороший задел или это еще ни о чем не говорит?
– Считаю, что это только начало. Самое интересное будет впереди. Нужно, чтобы мы на первом месте закончили сезон УПЛ в мае. Сейчас, конечно, приятно быть лидером. Но это еще ничего не означает.

– Может такое быть, что судьба золотых медалей будет решаться в очном противостоянии между «Шахтером» и «Динамо»?
– Мне кажется, что еще нет смысла загадывать. Каждый матч очень-очень важный и каждый поединок много значит в борьбе за чемпионский трофей. Это касается и «Динамо», и «Шахтера».

– В Лиге чемпионов «Шахтеру», как и в прошлом году, противостояли «Интер» и «Реал», а также «Шериф». Но на этот раз вы остались даже без евровесны. Это провал?
– Если говорить о результате, то понятное дело, что это был плохой результат. Но, я считаю, что в плане игры и в плане психологии каждого футболиста стало понятно, что мы можем намного больше и можем играть лучше. Даже с самыми лучшими командами Европы можно показывать свой футбол и играть, так как мы хотим, а не они.

Getty Images/Global Images Ukraine

– С «Интером» «Шахтер» семь таймов кряду не пропускал в Лиге чемпионов, пока Джеко не оформил дубль во второй половине поединка в Милане. Как оцените свою игру в рамке в поединке против «нерадзурри»?
– Каждый матч – это отдельная история. Думаю, нет смысла обсуждать то, что было. И так уже много сказано. Конечно, понимаю, что ответный матч в Милане был далеко не идеальный. В большинстве ситуаций можно было действовать намного лучше. Такие игры показывают, что много работы предстоит проделать, чтобы стать еще лучше.

– Кто из игроков «Интера» или «Реала» произвел наибольшее впечатление? У кого из звезд лучше всего поставлен удар?
– И «Интер», и «Реал» – команды хорошего уровня. И игроки там собраны очень высокого уровня. Кого-то одного выделить тяжело. Запомнился Хакан Чалханоглу из «Интера». У него было несколько опасных ударов и хороших подач со стандартов.

– Можете назвать лучший и худший матчи «Шахтера» в осенней части сезона?
– Самый неудачный матч на евроарене – это, наверное, первый поединок с «Шерифом» в Лиге чемпионов, когда мы проиграли 0:2 на выезде. Самый неудачный матч в УПЛ – поражение от «Александрии» (1:2). Что касается самого лучшего матча, то это, наверное, победа над «Динамо» в матче за Суперкубок Украины (3:0). А в Лиге чемпионов лучший поединок? Наверное, с «Реалом» в Мадриде. По игре с нашей стороны был хороший матч, но, к сожалению, результат 1:2 оставляет желать лучшего.

– Зимой «Шахтер» усилился Давидом Нересом из «Аякса». Какое впечатление он произвел?
– Нересу 24 года – у него большой опыт игры в Лиге чемпионов. Также он вызывался в сборную Бразилии. Это о многом говорит. Конечно, какое-то время на адаптацию ему понадобится. Что касается техники и тактического понимания игры, то у него есть все данные. Теперь для него главное – влиться в коллектив и привыкнуть к требованиям главного тренера.

– Контактирует ли команда с Лассиной Траоре, который получил тяжелейшую травму в домашнем матче с «Интером»? Поддерживаете его?
– Конечно. Помню, что перед одним из заключительных матчей первой части сезона во время установки мы позвонили Лассине и поддержали его. Периодически с Траоре мы общаемся. Честно говоря, не хватает его, потому что Лассина мощный нападающий. В непростой ситуации Траоре всегда можно отдать пас, и он забьет. Обидно, что он в таком молодом возрасте получил такую травму. Хочется, чтобы у Траоре все хорошо срослось, и чтобы он отлично восстановился.

– В нынешнем сезоне из молодых игроков в основе «Шахтера», кроме вас, играют Мудрик, Судаков, Корниенко. Роберто Де Дзерби доверяет молодым игрокам?
– Это результат того, как работает наша Академия. Каждый год по одному- два игрока пробиваются в основной состав «Шахтера». Считаю, что эти футболисты – это будущее донецкого «Шахтера». Мне нравится, что каждый из них много работает для того, чтобы добиться новых целей.

– Когда играли против «Реала» удалось пообщаться с Андреем Луниным?
– Я с ним познакомился, когда мы сборной Украины готовились к Евро. До этого мы не были особо знакомы. А во время поединков Лиги чемпионов мы с ним поздоровались, поприветствовали друг друга.

– Следите за его выступлениями в составе «Реала»?
– Я знаю, что он сыграл два матча в Кубке Испании, но эти матчи не смотрел. Мне кажется, даже несмотря на то, что он мало играет, он все равно прогрессирует. Наставник «Реала» Карло Анчелотти хорошо о нем отзывается. Лунин – работоспособный парень, который за счет труда достигает целей. Я рад, что он потихоньку начинает играть в основе мадридцев.

– А за Виктором Коваленко в «Специи» следите?
– С Витей я чуть больше знаком. Он отличный парень. Я рад, что он потихоньку, несмотря на все трудности, достигает своих целей, которые он перед собой поставил.

– Видел в Instagram фото на теннисном корте. Это новое увлечение?
– Играл во время отпуска. Считаю, что нужно немного разгружать мозги, заниматься чем-то новым. Для отвлечения мыслей мы с моей девушкой поиграли в теннис.

— Кто в «Шахтере» следит за теннисом и хорошо играет?
— Миша Мудрик, Жора Судаков, Тема Бондаренко. Они увлекаются теннисом очень серьезно. И играют в него.

 

 

— Боксом вы продолжаете увлекаться?
— Я понял, что занятия боксом могут мне помочь. В тренировках есть много таких движений, которые схожи с движениями вратаря. Поэтому во время межсезонья была возможность позаниматься боксом.

— В изучении английского есть продвижение?
— Думаю, плюс-минус нормально свой уровень подтянул. Но изучение иностранного – это такое дело, что нужно постоянно усовершенствовать знания. Это, как и в любом деле. Если что-то забросишь, оно будет забываться. Поэтому нужно постоянно усовершенствоваться в этом плане.

— В прошлом году вы перенесли операцию на мениске. Сейчас повреждение не беспокоит?
— Сейчас все хорошо. Я постоянно поддерживаю тонус мышц. Надеюсь, что больше таких травм не будет.

— Как оцените первый матч «Шахтера» на сборе против «Вольфсбергера»?
— Мне кажется, что важен и результат, и качество игры. Потому что с победами и с хорошей игрой приходит уверенность. Я считаю, что должна быть совокупность этих факторов для достижения итогового результата. Это был хороший матч с хорошим соперником. Было много технических ошибок, но это был первый матч на сборах. Думаю, что с каждым матчем мы будем прибавлять.

Беседовал Дмитрий КОТКОВ

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Эль Чапо
    online
    Эль Чапо, 28.01.2022 13:32
    -3
    Лучше будет когда Шахтёр лидер ,а Динамо Кипр 3
    Ссылка
    m@x__krot
    m@x__krot, 28.01.2022 13:36 (изменен)
    -4
    Эль Чапо, 28.01.2022 13:32
    Лучше будет когда Шахтёр лидер ,а Динамо Кипр 3
    Ну 4 место дынамо ещё лучшше будет ,это их любимые место даже Суркис об этом говорит
    Ссылка
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