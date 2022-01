Кризисный менеджер. 74-летний Рой Ходжсон принял команду АПЛ

Известный британский тренер Рой Ходжсон возглавил «Уотфорд». Соглашение 74-летнего специалиста рассчитано до конца сезона с возможностью продления.



Последним местом работы экс-наставника сборной Англии был «Кристал Пэлас», который он покинул в концовке прошлого сезона.



После 20 туров АПЛ «Уотфорд» набрал 14 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ. Ходжсон – третий наставник для «шершней» в текущем сезоне. Ранее команду возглавляли Хиско Муньос и Клаудио Раньери.

We are delighted to confirm the appointment of Roy Hodgson as the club's manager.



Welcome to Watford, Roy!