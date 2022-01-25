Кризисный менеджер. 74-летний Рой Ходжсон принял команду АПЛ

Опытный наставник постарается сохранить «Уотфорд» в элите английского футбола

  • 25.01.2022 22:02
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Кризисный менеджер. 74-летний Рой Ходжсон принял команду АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Ходжсон

Известный британский тренер Рой Ходжсон возглавил «Уотфорд». Соглашение 74-летнего специалиста рассчитано до конца сезона с возможностью продления.
 
Последним местом работы экс-наставника сборной Англии был «Кристал Пэлас», который он покинул в концовке прошлого сезона. 
 
После 20 туров АПЛ «Уотфорд» набрал 14 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ. Ходжсон – третий наставник для «шершней» в текущем сезоне. Ранее команду возглавляли Хиско Муньос и Клаудио Раньери.

Источник — ФК Уотфорд

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