ОФИЦИАЛЬНО. Уотфорд уволил Раньери

«Уотфорд» официально объявил об увольнении с поста главного тренера команды Клаудио Раньери.

«Руководство клуба считает Клаудио очень порядочным и честным человеком, которого всегда будут уважать здесь за его усилия при достойном руководстве команды», - гласит заявление «Уотфорда».

Раньери возглавлял «Уотфорд» с октября 2021 года. При нем «Уотфорд» в 14 матчах в АПЛ одержал 2 победы и потерпел 11 поражений. Сейчас команда идет 19-й в турнирной таблице.

Последней каплей для руководства стало домашнее поражение 0:3 от «Норвича» 21 января.