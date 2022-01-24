ОФИЦИАЛЬНО. Уотфорд уволил Раньери

Итальянский тренер покинул клуб

  • 24.01.2022 20:23
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ОФИЦИАЛЬНО. Уотфорд уволил Раньери
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Уотфорд» официально объявил об увольнении с поста главного тренера команды Клаудио Раньери.

«Руководство клуба считает Клаудио очень порядочным и честным человеком, которого всегда будут уважать здесь за его усилия при достойном руководстве команды», - гласит заявление «Уотфорда».

Раньери возглавлял «Уотфорд» с октября 2021 года. При нем «Уотфорд» в 14 матчах в АПЛ одержал 2 победы и потерпел 11 поражений. Сейчас команда идет 19-й в турнирной таблице.

Последней каплей для руководства стало домашнее поражение 0:3 от «Норвича» 21 января.

Источник — ФК Уотфорд

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