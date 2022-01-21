Погас свет. Уотфорд потерпел разгромное поражение от Норвича

В матче 23-го тура чемпионата Англии «Норвич» на выезде переиграл «Уотфорд» (3:0).
«Канарейки» одержали вторую победу подряд после серии поражений. Дублем отметился американец Джош Сарджент, кроме того Юрай Куцка провел автогол.
На 61-й минуте игра была прервана из-за отключения электричества. Встреча продолжилась через 10 мин.
«Норвич» обошел «Уотфорд» в турнирной таблице АПЛ и теперь занимает 17-е место.
АПЛ. 23-й тур
Уотфорд – Норвич – 0:3
Голы: Сарджент, 51, 74, Куцка, 90+2 (автогол).
Источник — Sport.ua
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