23-й тур
Уотфорд
0 : 3
Норвич
21.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Погас свет. Уотфорд потерпел разгромное поражение от Норвича

«Канарейки» обошли соперника в турнирной таблице и теперь занимает 17-е место

  • 21.01.2022 23:59
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Погас свет. Уотфорд потерпел разгромное поражение от Норвича
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 23-го тура чемпионата Англии «Норвич» на выезде переиграл «Уотфорд» (3:0).

«Канарейки» одержали вторую победу подряд после серии поражений. Дублем отметился американец Джош Сарджент, кроме того Юрай Куцка провел автогол.

На 61-й минуте игра была прервана из-за отключения электричества. Встреча продолжилась через 10 мин.

«Норвич» обошел «Уотфорд» в турнирной таблице АПЛ и теперь занимает 17-е место.

АПЛ. 23-й тур

Уотфорд – Норвич – 0:3

Голы: Сарджент, 51, 74, Куцка, 90+2 (автогол).

Источник — Sport.ua

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