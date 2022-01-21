Матч 23-го тура АПЛ между «Уотфордом» и «Норвичем» был прерван по неожиданной причине.
На 61-й минуте на стадионе возникли проблемы с электричеством, и судьям пришлось остановить матч.
На момент остановки впереди были гости (1:0) за счет гола Джоша Сарджента на 51-й минуте.
- Обновление. Через 15 минут все наладилось, и матч был продолжен.
ФОТО. Погас свет. Матч АПЛ между Уотфордом и Норвичем прерван по неожиданной причине
Источник — Sport.ua
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