Раньери близок к увольнению из Уотфорда

Руководство «Уотфорда» всерьез раздумывает над увольнением с поста главного тренера команды Клаудио Раньери.

69-летний итальянец возглавил команду в октябре прошлого года, но не сумел вывести ее из кризиса. При нем «Уотфорд» в 14 матчах в АПЛ одержал 2 победы и потерпел 11 поражений. Сейчас команда идет 19-й в турнирной таблице.

В пятницу «Уотфорд» проиграл дома «Норвичу» 0:3, и есть высокая вероятность того, что этот матч был последним для Раньери в клубе.