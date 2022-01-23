Раньери близок к увольнению из Уотфорда

Тренер не сумел улучшить положение команды

  • 23.01.2022 11:52
  • 365 просмотров
  • 1 комментарий
Раньери близок к увольнению из Уотфорда
© Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Руководство «Уотфорда» всерьез раздумывает над увольнением с поста главного тренера команды Клаудио Раньери.

69-летний итальянец возглавил команду в октябре прошлого года, но не сумел вывести ее из кризиса. При нем «Уотфорд» в 14 матчах в АПЛ одержал 2 победы и потерпел 11 поражений. Сейчас команда идет 19-й в турнирной таблице.

В пятницу «Уотфорд» проиграл дома «Норвичу» 0:3, и есть высокая вероятность того, что этот матч был последним для Раньери в клубе.

Источник — BBC

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    u6464u
    online
    u6464u, 23.01.2022 12:19
    0
    Спорт.уа , а что Андрей Николаевич ещё не в Уотфорде , не порядок в ваших рядах.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности