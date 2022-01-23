Раньери близок к увольнению из Уотфорда

Руководство «Уотфорда» всерьез раздумывает над увольнением с поста главного тренера команды Клаудио Раньери.
69-летний итальянец возглавил команду в октябре прошлого года, но не сумел вывести ее из кризиса. При нем «Уотфорд» в 14 матчах в АПЛ одержал 2 победы и потерпел 11 поражений. Сейчас команда идет 19-й в турнирной таблице.
В пятницу «Уотфорд» проиграл дома «Норвичу» 0:3, и есть высокая вероятность того, что этот матч был последним для Раньери в клубе.
Источник — BBC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.