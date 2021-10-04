Он снова в АПЛ! Раньери возглавил Уотфорд

Именитый итальянский тренер возвращается на Туманный Альбион

  • 04.10.2021 20:27
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Он снова в АПЛ! Раньери возглавил Уотфорд
© Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Клуб АПЛ «Уотфорд» официально объявил о назначении на пост главного тренера Клаудио Раньери. Соглашение с 60-летним итальянским специалистом рассчитано на два года.

На посту главного тренера «Уофторда» Раньери заменит испанца Хиско. Сейчас клуб занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее Раньери уже работал в Англии с «Челси» (2000 – 2004 годы), «Лестером» (2015 – 2017) и «Фулхэмом» (2018 – 2019). В 2016 году он сенсационно привел «Лестер» к чемпионскому титулу в АПЛ.

Предыдущим местом работы Раньери была «Сампдория», которую он возглавлял в 2019 – 2021 годах.

Источник — ФК Уотфорд

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