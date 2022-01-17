Он сотворил шедевр рабоной! В ФИФА определили самый красивый гол 2021 года

17 января в Цюрихе проходит церемония вручения наград лучшим футболистам

  • 17.01.2022 20:35
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  • 2 комментария
Он сотворил шедевр рабоной! В ФИФА определили самый красивый гол 2021 года
© FIFA

17 января в Цюрихе проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021.

Лучший гол 2021 года по версии ФИФА забил Эрик Ламела (Аргентина, Тоттенхэм).

Ниже приведены тройки номинантов по версии ФИФА.

Премия Пушкаша за лучший гол

  • Эрик Ламела (Аргентина, Тоттенхэм)
  • Патрик Шик (Чехия, Байер)
  • Мехди Тареми (Иран, Порту)

Смотрите также: видео гола Ламелы

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    JASPER MOGLOT
    JASPER MOGLOT, 17.01.2022 20:54
    +1
    Вполне заслуженно. Шик подловил кипера на ошибке, гол Тареми уже ничего не решал в том матче.
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