Он сотворил шедевр рабоной! В ФИФА определили самый красивый гол 2021 года

17 января в Цюрихе проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021.

Лучший гол 2021 года по версии ФИФА забил Эрик Ламела (Аргентина, Тоттенхэм).

Ниже приведены тройки номинантов по версии ФИФА.

Премия Пушкаша за лучший гол

Смотрите также: видео гола Ламелы

🤝 Lamela and rabona go hand in hand 🤝

#GoalOfTheDay // @SpursOfficial pic.twitter.com/A9hhC1bl8r