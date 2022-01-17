Церемония вручения наград ФИФА за 2021 год. Текстовая трансляция

Следите за вручением наград ФИФА в Цюрихе 17 января в 20:00 по Киеву

  • 17.01.2022 06:45
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Церемония вручения наград ФИФА за 2021 год. Текстовая трансляция
© FIFA

17 января в Цюрихе проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021.
 
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград. Начало мероприятия запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Определяются лучшие спортсмены в 8 номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (по три номинации у мужчин и женщин), награда за лучший гол FIFA Puskás Award и награда FIFA Fan Award лучшим болельщикам. Кроме того, будут названы символические сборные мира из 11 футболистов и футболисток по итогам сезона.

Номинанты на премию

Организаторы определили финальную тройка номинантов на звание лучшего футболиста года. В топ-3 вошли аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси, польский форвард Баварии Роберт Левандовски и египетский бомбардир Ливерпуля Мохамед Салах.

В аналогичной номинации у женщин в топ-3 включены испанки Дженнифер Эрмосо, Алексия Путельяс (обе – из Барселоны) и австралийка Саманта Керр (Челси).

На награду лучшему вратарю 2021 года претендуют 3 голкипера: 

  • Джанлуиджи Доннарумма (Италия, Милан / ПСЖ)
  • Эдуар Менди (Сенегал, Челси)
  • Мануэль Нойер (Германия, Бавария)

Претенденты на премию Ференца Пушкаша, которую вручают автору самого красивого гола года:

  • Эрик Ламела (Аргентина, Тоттенхэм / Севилья)
  • Патрик Шик (Чехия, Байер)
  • Мехди Тареми (Иран, Порту)

Источник — Sport.ua

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