Справедливо! В ФИФА определили лучшего футболиста мира в 2021 году

17 января в Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам

  • 17.01.2022 21:18
  • 3564 просмотра
  • 4 комментария
Справедливо! В ФИФА определили лучшего футболиста мира в 2021 году
© УЕФА. Роберт Левандовски

17 января в Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021.

Лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА назван Роберт Левандовски (Польша, Бавария).

Аналогичную награду у женщин получила Алексия Путельяс (Испания, Барселона).

Лучшим вратарем года назван Эдуар Менди (Сенегал, Челси), обладатель трофея Лиги чемпионов 2020/21. Награду у женщин получила Кристиан Эндлер (Чили, ПСЖ / Лион).

Лучшим тренером года назван Томас Тухель (Германия / Челси), а у женщин приз получила Эмма Хейз (Англия, Челси).

Лучший гол 2021 года забил Эрик Ламела (Аргентина, Тоттенхэм).

Тройки претендентов на награды ФИФА 2021 года

(победители выделены жирным шрифтом)

Лучший игрок (мужчины)

  • Роберт Левандовски (Польша, Бавария)
  • Лионель Месси (Аргентина, Барселона / ПСЖ)
  • Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

Лучший игрок (женщины)

  • Алексия Путельяс (Испания, Барселона)
  • Дженнифер Эрмосо (Испания, Барселона)
  • Саманта Керр (Австралия, Челси)

Лучший вратарь (мужчины) 

  • Эдуар Менди (Сенегал, Челси)
  • Джанлуиджи Доннарумма (Италия, Милан / ПСЖ)
  • Мануэль Нойер (Германия, Бавария)

Лучший вратарь (женщины)

  • Кристиан Эндлер (Чили, ПСЖ / Лион)
  • Анн-Катрин Бергер (Германия, Челси)
  • Стефани Лаббе (Канада, Русенгорд / ПСЖ)

Лучший тренер (мужской футбол)

  • Томас Тухель (Германия, Челси)
  • Пеп Гвардиола (Испания, Манчестер Сити)
  • Роберто Манчини (Италия / сборная Италии)

Лучший тренер (женский футбол)

  • Эмма Хейз (Англия, Челси)
  • Луис Кортес (Испания, Барселона)
  • Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Нидерландов / сборная Англии)

Премия Пушкаша за лучший гол

  • Эрик Ламела (Аргентина, Тоттенхэм)
  • Патрик Шик (Чехия, Байер)
  • Мехди Тареми (Иран, Порту)

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 17.01.2022 21:37 (изменен)
    +2
    Справедливо.
    Но само вручение...
    Левандовски по Скайпу, Месси в футболке и труселях, фото Салаха.
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    Maks23
    Maks23, 17.01.2022 21:29
    0
    Хоть тут не лажанули...
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    Maslyaspor
    Maslyaspor, 17.01.2022 21:27
    -1
    Нарешті справедливість ! Тепер Мессі більше в переліку найкращих навіть 10 не буде потрапляти .
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 17.01.2022 21:36
    -3
    А женщины оказывается в футбол играют? Ну , что же.. поздравляю... Даже наверное лига чемпионов есть, и ЧЕ, ЧМ... Очень интересно было бы посмотреть... Очень...
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