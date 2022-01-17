Справедливо! В ФИФА определили лучшего футболиста мира в 2021 году

17 января в Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021.
Лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА назван Роберт Левандовски (Польша, Бавария).
Аналогичную награду у женщин получила Алексия Путельяс (Испания, Барселона).
Лучшим вратарем года назван Эдуар Менди (Сенегал, Челси), обладатель трофея Лиги чемпионов 2020/21. Награду у женщин получила Кристиан Эндлер (Чили, ПСЖ / Лион).
Лучшим тренером года назван Томас Тухель (Германия / Челси), а у женщин приз получила Эмма Хейз (Англия, Челси).
Лучший гол 2021 года забил Эрик Ламела (Аргентина, Тоттенхэм).
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград.
Тройки претендентов на награды ФИФА 2021 года
(победители выделены жирным шрифтом)
Лучший игрок (мужчины)
- Роберт Левандовски (Польша, Бавария)
- Лионель Месси (Аргентина, Барселона / ПСЖ)
- Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
Лучший игрок (женщины)
- Алексия Путельяс (Испания, Барселона)
- Дженнифер Эрмосо (Испания, Барселона)
- Саманта Керр (Австралия, Челси)
Лучший вратарь (мужчины)
- Эдуар Менди (Сенегал, Челси)
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия, Милан / ПСЖ)
- Мануэль Нойер (Германия, Бавария)
Лучший вратарь (женщины)
- Кристиан Эндлер (Чили, ПСЖ / Лион)
- Анн-Катрин Бергер (Германия, Челси)
- Стефани Лаббе (Канада, Русенгорд / ПСЖ)
Лучший тренер (мужской футбол)
- Томас Тухель (Германия, Челси)
- Пеп Гвардиола (Испания, Манчестер Сити)
- Роберто Манчини (Италия / сборная Италии)
Лучший тренер (женский футбол)
- Эмма Хейз (Англия, Челси)
- Луис Кортес (Испания, Барселона)
- Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Нидерландов / сборная Англии)
Премия Пушкаша за лучший гол
- Эрик Ламела (Аргентина, Тоттенхэм)
- Патрик Шик (Чехия, Байер)
- Мехди Тареми (Иран, Порту)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Но само вручение...
Левандовски по Скайпу, Месси в футболке и труселях, фото Салаха.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.