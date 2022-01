Лучший бомбардир. Криштиану Роналду получил специальную награду ФИФА

17 января в Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021.

Специальную награду ФИФА получил Криштиану Роналду (Португалия, МЮ) за то, что стал лучшим бомбардиром в истории в матчах за национальные команды.

Также специальной наградой отмечена Кристина Синклер (Канада, Портленд Торнс).

Сборной Дании и медицинскому штабу, спасшему Кристиана Эриксена на Евро-2020, вручена награда FIFA Fair Play Award. FIFA Fan Award уходит болельщикам из Дании и Финляндии за дружную поддержку футболиста.

Напомним, лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА назван Роберт Левандовски (Польша, Бавария).

