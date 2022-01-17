Он прыгал за трофеем ЛЧ. В ФИФА назвали лучшего голкипера 2021 года

17 января в Цюрихе проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021.
Лучшим вратарем 2021 года по версии ФИФА назван Эдуар Менди (Сенегал, Челси), обладатель трофея Лиги чемпионов 2020/21.
Аналогичную награду у женщин получила Кристиан Эндлер (Чили, ПСЖ / Лион)
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград.
Ниже приведены тройки номинантов по версии ФИФА.
Лучший вратарь (мужчины)
- Эдуар Менди (Сенегал, Челси)
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия, Милан / ПСЖ)
- Мануэль Нойер (Германия, Бавария)
Лучший вратарь (женский футбол)
- Кристиан Эндлер (Чили, ПСЖ / Лион)
- Анн-Катрин Бергер (Германия, Челси)
- Стефани Лаббе (Канада, Русенгорд / ПСЖ)
Источник — Sport.ua
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