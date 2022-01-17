Он прыгал за трофеем ЛЧ. В ФИФА назвали лучшего голкипера 2021 года

17 января в Цюрихе проходит церемония вручения наград лучшим футболистам

  • 17.01.2022 20:25
  • 878 просмотров
  • 1 комментарий
Он прыгал за трофеем ЛЧ. В ФИФА назвали лучшего голкипера 2021 года
© FIFA. Эдуар Менди

17 января в Цюрихе проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021.

Лучшим вратарем 2021 года по версии ФИФА назван Эдуар Менди (Сенегал, Челси), обладатель трофея Лиги чемпионов 2020/21.

Аналогичную награду у женщин получила Кристиан Эндлер (Чили, ПСЖ / Лион)

Ниже приведены тройки номинантов по версии ФИФА.

Лучший вратарь (мужчины) 

  • Эдуар Менди (Сенегал, Челси)
  • Джанлуиджи Доннарумма (Италия, Милан / ПСЖ)
  • Мануэль Нойер (Германия, Бавария)

Лучший вратарь (женский футбол)

  • Кристиан Эндлер (Чили, ПСЖ / Лион)
  • Анн-Катрин Бергер (Германия, Челси)
  • Стефани Лаббе (Канада, Русенгорд / ПСЖ)

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 17.01.2022 20:35
    0
    За Челси не слежу. Верю.)
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