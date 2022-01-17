Они оба из Челси! В ФИФА назвали лучших тренеров 2021 года

17 января в Цюрихе проходит церемония вручения наград лучшим футболистам

  • 17.01.2022 20:50
  • 2550 просмотров
  • 1 комментарий
Они оба из Челси! В ФИФА назвали лучших тренеров 2021 года
© Getty Images/Global Images Ukraine

17 января в Цюрихе проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021.

Лучшим тренером 2021 года по версии ФИФА назван Томас Тухель (Германия / Челси)

Аналогичную награду у женщин получила Эмма Хейз (Англия, Челси).

Ниже приведены тройки номинантов по версии ФИФА.

Лучший тренер (мужской футбол)

  • Томас Тухель (Германия / Челси)
  • Пеп Гвардиола (Испания / Манчестер Сити)
  • Роберто Манчини (Италия / сборная Италии)

Лучший тренер (женский футбол)

  • Эмма Хейз (Англия, Челси)
  • Луис Кортес (Испания / Барселона)
  • Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Нидерландов / сборная Англии)

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 17.01.2022 22:08
    0
    Пенсионеры рулят
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