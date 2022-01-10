ВИДЕО. Сторонники Джоковича блокируют улицы в Мельбурне, вмешалась полиция

В Австралии неспокойно

  • 10.01.2022 13:32
  • 445 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Сторонники Джоковича блокируют улицы в Мельбурне, вмешалась полиция
© Getty Images/Global Images Ukraine

Фанаты Новака Джоковича заблокировали улицы Мельбурна. Австралийские СМИ сообщают, что беспорядки переросли в насилие.
 
Сначала сторонники сербского теннисиста собрались у здания юридической фирмы, которая представляет интересы Джоковича. Позже они окружили машину с тонированными стеклами, потому что думали, что Джокович на ней уезжает.
 
Фанаты скандировали «Свободу Ноле», не пропускали автомобиль, некоторые даже запрыгивали на крышу машины. Сообщается, что полиции пришлось применить против них перцовые баллончики.

Ранее 10 января сербский теннисист выиграл апелляцию по делу о депортации.

Пятого января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.

Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 10.01.2022 13:52
    0
    Тому що не треба відверту хню коїти. Спочатку одні умови тенісистам виставили, потім виявилося, що влада Австралії має інші умови, потім ця клоунада, коли арештували-відпустили Новака. Там же під роздачу не один він потрапив, ту ж Ворачову спочатку в країну пустили, вона навіть одну гру зіграла, після чого несподівано її взяли і вислали геть. Просто у серба фанатів багато.
    Світ остаточно з'їхав з глузду із цим ковідом.
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    Андрій Некрасов
    Андрій Некрасов, 10.01.2022 13:35
    -6
    Депортируйте уже его на ... . Сколько можно потакать долбонутым антиваксерам
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