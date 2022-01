ВИДЕО. Сторонники Джоковича блокируют улицы в Мельбурне, вмешалась полиция

Фанаты Новака Джоковича заблокировали улицы Мельбурна. Австралийские СМИ сообщают, что беспорядки переросли в насилие.



Сначала сторонники сербского теннисиста собрались у здания юридической фирмы, которая представляет интересы Джоковича. Позже они окружили машину с тонированными стеклами, потому что думали, что Джокович на ней уезжает.



Фанаты скандировали «Свободу Ноле», не пропускали автомобиль, некоторые даже запрыгивали на крышу машины. Сообщается, что полиции пришлось применить против них перцовые баллончики.

Ранее 10 января сербский теннисист выиграл апелляцию по делу о депортации.

Пятого января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.

Absolutely hectic scenes down here in Melbourne CBD where the crowd thinks #Djokovic is in this car. Pepper spray has just come out. pic.twitter.com/Hort3GcFhI