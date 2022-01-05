Конец эпопеи. Вратарь Аякса подписал контракт с Интером

25-летний камерунский вратарь «Аякса» Андре Онана подписал контракт с миланским «Интером» после успешного прохождения медосмотра.
Соглашение рассчитано на пять лет, зарплата футболиста составит €3 миллиона в год «чистыми». Онана присоединится к «Интеру» будущим летом в качестве свободного агента.
Онана выступает за «Аякс» с зимы 2015 года после перехода из каталонской «Барселоны» за €150 тысяч. Ранее Андре отбыл длительную дисквалификацию за употребление допинга.
В текущем сезоне Онана провел за «Аякс» два матча во всех турнирах, где пропустил один гол, один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Контракт вратаря с Аяксом рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €17 миллионов.
André Onana has signed his contract today as new Inter player after medical tests successfully completed in Milano. Five year deal for €3m guaranteed net salary. He's gonna join in July 2022 as free agent. 🤝🇨🇲 #Inter— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2022
Источник — Twitter
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