До €40 миллионов. Реал готовит мешок денег за юного игрока Аякса

Райан Гравенберх может продолжить карьеру в мадридском клубе

  • 04.01.2022 16:18
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До €40 миллионов. Реал готовит мешок денег за юного игрока Аякса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» намерен выкупить контракт 19-летнего центрального полузащитника «Аякса» и сборной Нидерландов Райана Гравенберха.

Футболистом интересуются многие европейские топ-клубы, и «сливочные» намерены опередить всех. Следующим летом «Реал» предложит за футболиста €35-40 миллионов.

Гравенберх — воспитанник «Аякса». В текущем сезоне футболист провел за амстердамскую команду 25 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.

Контракт Райана с «Аяксом» рассчитан до лета 2023 года.

В активе футболиста 10 матчей за национальную сборную Нидерландов, где он забил один гол.

Источник — Twitter

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