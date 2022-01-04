До €40 миллионов. Реал готовит мешок денег за юного игрока Аякса

Мадридский «Реал» намерен выкупить контракт 19-летнего центрального полузащитника «Аякса» и сборной Нидерландов Райана Гравенберха.

Футболистом интересуются многие европейские топ-клубы, и «сливочные» намерены опередить всех. Следующим летом «Реал» предложит за футболиста €35-40 миллионов.

Гравенберх — воспитанник «Аякса». В текущем сезоне футболист провел за амстердамскую команду 25 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.

Контракт Райана с «Аяксом» рассчитан до лета 2023 года.

В активе футболиста 10 матчей за национальную сборную Нидерландов, где он забил один гол.