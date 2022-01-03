Тухель встретился с Лукаку. Форвард не покинет Челси этой зимой

Бельгийский нападающий продолжит вступать за английский клуб

  • 03.01.2022 23:21
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Тухель встретился с Лукаку. Форвард не покинет Челси этой зимой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в понедельник, 3 января, провел встречу с 28-летним бельгийским форвардом «синих» Ромелу Лукаку.

Ранее Тухель был крайне недоволен высказываниями Лукаку в интервью, которое тот дал итальянской прессе без согласования с лондонским клубом.

Согласно итогам разговора, Лукаку не покинет «Челси» в январе. Также английский клуб не собирается отдавать игрока в аренду. Ромелу тренировался вместе с командой в обычном режиме.

Лукаку перешел в «Челси» из миланского «Интера» в августе 2021 года за €115 миллионов. В текущем сезоне форвард провел за «синих» 18 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт бомбардира с «Челси» рассчитан до лета 2026 года.

Источник — Twitter

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