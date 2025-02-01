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  4. У кого 8.6? Известна оценка Забарного после фиаско против Ливерпуля
Англия
01 февраля 2025, 19:52 |
2294
2

У кого 8.6? Известна оценка Забарного после фиаско против Ливерпуля

«Вишни» проиграли на домашнем поле лидеру АПЛ со счетом 0:2

01 февраля 2025, 19:52 |
2294
2
У кого 8.6? Известна оценка Забарного после фиаско против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 1 февраля, прошел матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Борнмут» и «Ливерпуль».

Игра прошла в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». «Вишни» проиграли 0:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе хозяев поля традиционно полный матч провел украинский центрбек Илья Забарный, который после завершения поединка получил от авторитетного статистического портала WhoScored оценку 6.5 баллов.

Героем поединка был признан автор дубля Мохамед Салах, который получил самую высокую оценку за матч – 8.6.

Оценки матча Борнмут – Ливерпуль от WhoScored

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WhoScored Мохамед Салах Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Борнмут - Ливерпуль оценки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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Dysear
Гра була рівна але все ж Салах зробив різницю. Як ніяк Забарний з командою 11 матчів поспіль не програвали, і на цьому вже якийсь результат
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+2
PullBen
Я так розумію ЗМ 2025 візьме Салах або Рафінья. Інших кандидатів не бачу
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+1
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