У кого 8.6? Известна оценка Забарного после фиаско против Ливерпуля

В субботу, 1 февраля, прошел матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Борнмут» и «Ливерпуль».

Игра прошла в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». «Вишни» проиграли 0:2.

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В стартовом составе хозяев поля традиционно полный матч провел украинский центрбек Илья Забарный, который после завершения поединка получил от авторитетного статистического портала WhoScored оценку 6.5 баллов.

Героем поединка был признан автор дубля Мохамед Салах, который получил самую высокую оценку за матч – 8.6.

Оценки матча Борнмут – Ливерпуль от WhoScored