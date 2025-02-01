У кого 8.6? Известна оценка Забарного после фиаско против Ливерпуля
«Вишни» проиграли на домашнем поле лидеру АПЛ со счетом 0:2
В субботу, 1 февраля, прошел матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Борнмут» и «Ливерпуль».
Игра прошла в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». «Вишни» проиграли 0:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом составе хозяев поля традиционно полный матч провел украинский центрбек Илья Забарный, который после завершения поединка получил от авторитетного статистического портала WhoScored оценку 6.5 баллов.
Героем поединка был признан автор дубля Мохамед Салах, который получил самую высокую оценку за матч – 8.6.
Оценки матча Борнмут – Ливерпуль от WhoScored
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Новозеландец прокомментировал декабрьский реванш
Гранды Ла Лиги нацелились на Энцо Фернандеса