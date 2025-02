Ливерпуль прервал топовую серию Борнмута. Сколько не проигрывал Забарный?

«Борнмут» и Забарный впервые за долгое время проиграли матч лиги. «Ливерпуль» оборвал их серию из 11 матчей подряд без поражений в АПЛ.

1 февраля состоялся поединок 24-го тура английского чемпионата между «Борнмутом» и «Ливерпулем». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0.

Беспроигрышная серия «вишен» в АПЛ продолжалась с 30 ноября 2024 года. «Ливерпуль» наоборот увеличил свою серию без поражений в чемпионате до 19 поединков.

В текущем розыгрыше АПЛ «Борнмут» располагается на седьмом месте в турнирной таблице (11 побед, 7 ничьих, 6 поражений). «Ливерпуль» занимает первую строчку (17 побед, 5 ничьих, 1 поражение).

WWWWDWWWWDDWWWDDWWW



