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  4. Есть кандидат. Тедди Шерингем призывает сменить тренера Манчестер Юнайтед
Англия
07 марта 2025, 16:20 |
208
0

Есть кандидат. Тедди Шерингем призывает сменить тренера Манчестер Юнайтед

Изменить ситуацию в клубе может Рой Кин

07 марта 2025, 16:20 |
208
0
Есть кандидат. Тедди Шерингем призывает сменить тренера Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-звезда «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем призвал руководство клуба сменить главного тренера.

По мнению бывшего футболиста, у него есть идеальная кандидатура, которая сможет справиться со всеми проблемами клуба.

Шерингем предлагает назначить главным тренером бывшего игрока «красных дьяволов» Роя Кина.

«Рой уже некоторое время без работы. Тем более, он когда-то говорил, что был бы не против стать тренером «Манчестер Юнайтед».

Кин – это настоящий лидер. Если уж думать о смене Аморима, то приход Роя в команду был бы настоящим переворотом», - прокомментировал Шерингем.

Последний раз Рой Кин комментировал возможность возглавить клуб, когда над нидерландским наставником Эриком тен Хагом нависла угроза увольнения.

Как тренер Кин работал в «Сандерленде» и «Ипсвиче», а также был ассистентом главного тренера сборной Ирландии.

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Тедди Шерингем Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Рубен Аморим Рой Кин отставка
Александр Сильченко Источник: The Sun
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