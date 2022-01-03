ВИДЕО. Реакция Тухеля на скандальное интервью Лукаку

В августе 2021-го Ромелу Лукаку вернулся в «Челси» (а клуб для этого заплатил € 115 млн). Возвращение получилось трогательным, ведь Лукаку с ходу окатил фанатов «Челси» комплиментами.

Но за 4 месяца в Лондоне Лукаку поник и резко сдал. Его статистика в АПЛ: 13 матчей (8 в старте) и всего лишь 5 голов. Его статистика в Лиге чемпионов: 4 матча и 2 гола. В Кубке Англии он вышел на замену, но голами не отметился.

Депрессивное состояние Лукаку идеально подчеркнуло его последнее интервью для Sky Sport Italia, которое, возможно, стоит ему карьеры в «Челси».

В этом видео предлагаем вашему вниманию фрагмент пресс-конференции Томаса Тухеля, в котором он отреагировал на недавнее скандальное интервью своего нападающего.