ВИДЕО. Реакция Тухеля на скандальное интервью Лукаку

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

  • 03.01.2022 01:39
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ВИДЕО. Реакция Тухеля на скандальное интервью Лукаку
© Getty Images/Global Images Ukraine

В августе 2021-го Ромелу Лукаку вернулся в «Челси» (а клуб для этого заплатил € 115 млн). Возвращение получилось трогательным, ведь Лукаку с ходу окатил фанатов «Челси» комплиментами. 

Но за 4 месяца в Лондоне Лукаку поник и резко сдал. Его статистика в АПЛ: 13 матчей (8 в старте) и всего лишь 5 голов. Его статистика в Лиге чемпионов: 4 матча и 2 гола. В Кубке Англии он вышел на замену, но голами не отметился.

Депрессивное состояние Лукаку идеально подчеркнуло его последнее интервью для Sky Sport Italia, которое, возможно, стоит ему карьеры в «Челси».

В этом видео предлагаем вашему вниманию фрагмент пресс-конференции Томаса Тухеля, в котором он отреагировал на недавнее скандальное интервью своего нападающего.

Источник — Sport.ua

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