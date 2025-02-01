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  4. ОФИЦИАЛЬНО. 27-летний полузащитник покинул Александрию
Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 19:11 |
1093
0

ОФИЦИАЛЬНО. 27-летний полузащитник покинул Александрию

Денис Костышин стал свободным агентом

01 февраля 2025, 19:11 |
1093
0
ОФИЦИАЛЬНО. 27-летний полузащитник покинул Александрию
ФК Александрия. Денис Костышин

Украинский атакующий полузащитник Денис Костышин покинул «Александрию».

Денис дебютировал за «Александрию» 5 сентября 2022 года в домашнем матче против харьковского «Металлиста» (1:3). Всего за «горожан» в высшем дивизионе отыграл 20 матчей, забив 2 гола. Еще один поединок провел в Кубке Украины.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Костышина в 200 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Костышин провел за «Александрию» во всех турнирах 9 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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Денис Костышин Александрия трансферы трансферы УПЛ
Іван Распутін Источник: ФК Александрия
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