ОФИЦИАЛЬНО. 27-летний полузащитник покинул Александрию
Денис Костышин стал свободным агентом
Украинский атакующий полузащитник Денис Костышин покинул «Александрию».
Денис дебютировал за «Александрию» 5 сентября 2022 года в домашнем матче против харьковского «Металлиста» (1:3). Всего за «горожан» в высшем дивизионе отыграл 20 матчей, забив 2 гола. Еще один поединок провел в Кубке Украины.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Костышина в 200 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Костышин провел за «Александрию» во всех турнирах 9 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
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