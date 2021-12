Алексу Фергюсону – 80. Ман Юнайтед поздравил легендарного тренера

Сегодня, 31 декабря, 80 лет исполнилось бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу Фергюсону.

Английский клуб поздравил легендарного шотландца с праздником. А перед матчем МЮ с «Бернли» фанаты вывесили на трибунах огромный баннер с изображением сэра Алекса.

Напомним, Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 5 раз обладателем Кубка Англии, 4 раза выигрывал Кубок Английской Лиги, 10 раз Суперкубок Англии, по одному разу выигрывал Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и Клубный чемпионат мира, а также дважды побеждал в Лиге чемпионов.

Sending big birthday wishes to our legendary former manager 🥳❤️ #MUFC pic.twitter.com/bdMY5DGnSY

A special birthday tribute from the Stretford End to The Boss 😍👏#MUFC pic.twitter.com/0KssgyPIEj