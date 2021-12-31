Алексу Фергюсону – 80. Ман Юнайтед поздравил легендарного тренера

Шотландец 27 лет возглавлял «красных дьяволов»

  • 31.12.2021 09:47
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Алексу Фергюсону – 80. Ман Юнайтед поздравил легендарного тренера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 31 декабря, 80 лет исполнилось бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу Фергюсону.

Английский клуб поздравил легендарного шотландца с праздником. А перед матчем МЮ с «Бернли» фанаты вывесили на трибунах огромный баннер с изображением сэра Алекса.

Напомним, Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 5 раз обладателем Кубка Англии, 4 раза выигрывал Кубок Английской Лиги, 10 раз Суперкубок Англии, по одному разу выигрывал Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и Клубный чемпионат мира, а также дважды побеждал в Лиге чемпионов.

Источник — Sport.ua

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