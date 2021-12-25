Большая сделка. Бавария готова выкупить Рафинью за €50 миллионов

Футболист «Лидса» может продолжить карьеру в немецком клубе

  • 25.12.2021 08:39
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Большая сделка. Бавария готова выкупить Рафинью за €50 миллионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская «Бавария» готовится выкупить контракт 25-летнего бразильского правого вингера «Лидса» Рафиньи за €50 миллионов.

Сделка может состояться уже в январе. «Бавария» видит в Рафинье замену Кингсли Коману, который может покинуть клуб, так как переговоры о продлении его контракта зашли в тупик.

Рафинья стал настоящей звездой английской Премьер-лиги после перехода из «Ренна» за €18,6 миллиона в октябре 2020 года. В текущем сезоне Рафинья провел за «Лидс» 16 матчей в АПЛ, где забил 8 мячей и отдал одну результативную передачу.

Контракт игрока с «Лидсом» рассчитан до лета 2024 года.

Источник — TNT Sports

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