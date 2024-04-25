В летнее межсезонье Карпаты планируют пригласить шесть новичков
Главный тренер Мирон Маркевич собирается обновить состав львовян
Как стало известно Sport.ua, львовские «Карпаты», лидер Первой лиги, уже определились с шестью потенциальными новичками, которыми собирается усилиться в летнее межсезонье.
Среди потенциальных новичков есть три легионера. Львовяне прилагают усилия, чтобы все формальности с их переходом были улажены в ближайшее время. А после открытия летнего трансферного окна возможно подписание еще 1–2 новобранцев.
В настоящее время «Карпаты» лидируют в чемпионской группе Первой лиги, набрав 57 очков.
Ранее футбольный журналист Игорь Цыганик подтвердил слухи о конфликте во львовских «Карпатах» между главным тренером Мироном Маркевичем и шеф-скаутом Глебом Корниенко.
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