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Украина. Первая лига
25 апреля 2024, 22:23 |
1037
0

В летнее межсезонье Карпаты планируют пригласить шесть новичков

Главный тренер Мирон Маркевич собирается обновить состав львовян

25 апреля 2024, 22:23 |
1037
0
В летнее межсезонье Карпаты планируют пригласить шесть новичков
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Как стало известно Sport.ua, львовские «Карпаты», лидер Первой лиги, уже определились с шестью потенциальными новичками, которыми собирается усилиться в летнее межсезонье.

Среди потенциальных новичков есть три легионера. Львовяне прилагают усилия, чтобы все формальности с их переходом были улажены в ближайшее время. А после открытия летнего трансферного окна возможно подписание еще 1–2 новобранцев.

В настоящее время «Карпаты» лидируют в чемпионской группе Первой лиги, набрав 57 очков.

Ранее футбольный журналист Игорь Цыганик подтвердил слухи о конфликте во львовских «Карпатах» между главным тренером Мироном Маркевичем и шеф-скаутом Глебом Корниенко.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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