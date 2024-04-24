Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист подтвердил слухи про конфликт Маркевича и шеф-скаута Карпат
Украина. Первая лига
24 апреля 2024, 23:36 | Обновлено 24 апреля 2024, 23:45
669
0

Журналист подтвердил слухи про конфликт Маркевича и шеф-скаута Карпат

Споры в клубе возникли из-за разного видения комплектования команды

24 апреля 2024, 23:36 | Обновлено 24 апреля 2024, 23:45
669
0
Журналист подтвердил слухи про конфликт Маркевича и шеф-скаута Карпат
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Футбольный журналист Игорь Цыганык подтвердил слухи о конфликте во львовских «Карпатах» между главным тренером Мироном Маркевичем и шеф-скаутом Глебом Корниенко:

«В прессе появилась информация, что идет определенный конфликт между скаутской службой и Мироном Маркевичем. Я подтверждаю это. Действительно, скаутская служба посоветовала Ариэльсона, но пока он демонстрирует тот уровень, который есть.

Сам Мирон Богданович уже пересматривал много футболистов, чтобы выбрать кого-то своего. Совершенно другая специфика: нужны те игроки, которые уже сейчас дадут результат».

Ранее сообщалось, что конфликт возник из-за разного видения комплектования команды: якобы Маркевич хочет видеть в составе уже сформированных бразильцев, которые будут сразу давать результат

Вместо этого Корниенко предлагает молодых бразильцев, которых нужно еще формировать. Сам Маркевич подобную информацию опровергает.

В зимнее межсезонье «Карпаты» подписали единственного игрока по предложению Корниенко – бразильского форварда Ариэльсона.

По теме:
Источник: летом перспективный хавбек вернется из Зари в Динамо
Самого дорогого игрока в истории Шахтера могут оштрафовать на 10 млн евро
В Челси принято решение о будущем Мудрика
Мирон Маркевич трансферы Карпаты Львов скауты трансферы УПЛ Глеб Корниенко Игорь Цыганык Ариэльсон
Николай Степанюк Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо хотело перенести матч с Днепром-1 в другой город. Известно решение
Футбол | 24 апреля 2024, 16:37 46
Динамо хотело перенести матч с Днепром-1 в другой город. Известно решение
Динамо хотело перенести матч с Днепром-1 в другой город. Известно решение

Клубы УПЛ все-таки сыграют в Днепре, а вот молодежки встретятся в Киеве

Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Футбол | 23 апреля 2024, 23:59 85
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс

Команда Артеты праздновала самую крупную победу в истории отношений между этими коллективами

У кого 9.8? Известны оценки Зинченко и Мудрика за матч Арсенал – Челси
Футбол | 24.04.2024, 00:35
У кого 9.8? Известны оценки Зинченко и Мудрика за матч Арсенал – Челси
У кого 9.8? Известны оценки Зинченко и Мудрика за матч Арсенал – Челси
Хави принял неожиданное решение. Барселоне не нужно искать нового тренера
Футбол | 24.04.2024, 22:25
Хави принял неожиданное решение. Барселоне не нужно искать нового тренера
Хави принял неожиданное решение. Барселоне не нужно искать нового тренера
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Футбол | 23.04.2024, 22:36
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
23.04.2024, 07:25 29
Футбол
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
24.04.2024, 12:20 18
Футбол
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
24.04.2024, 06:25 15
Футбол
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
24.04.2024, 17:24 4
Футбол
Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
23.04.2024, 18:42 19
Футбол
Не Месси и не Холанд. В Мадриде назвали лучшего спортсмена 2023 года
Не Месси и не Холанд. В Мадриде назвали лучшего спортсмена 2023 года
23.04.2024, 02:10
Футбол
Четырехкратный чемпион мира сенсационно выбыл из ЧМ-2024 по снукеру
Четырехкратный чемпион мира сенсационно выбыл из ЧМ-2024 по снукеру
23.04.2024, 14:23
Снукер
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
24.04.2024, 07:01 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем