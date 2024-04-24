Журналист подтвердил слухи про конфликт Маркевича и шеф-скаута Карпат

Футбольный журналист Игорь Цыганык подтвердил слухи о конфликте во львовских «Карпатах» между главным тренером Мироном Маркевичем и шеф-скаутом Глебом Корниенко:

«В прессе появилась информация, что идет определенный конфликт между скаутской службой и Мироном Маркевичем. Я подтверждаю это. Действительно, скаутская служба посоветовала Ариэльсона, но пока он демонстрирует тот уровень, который есть.

Сам Мирон Богданович уже пересматривал много футболистов, чтобы выбрать кого-то своего. Совершенно другая специфика: нужны те игроки, которые уже сейчас дадут результат».

Ранее сообщалось, что конфликт возник из-за разного видения комплектования команды: якобы Маркевич хочет видеть в составе уже сформированных бразильцев, которые будут сразу давать результат

Вместо этого Корниенко предлагает молодых бразильцев, которых нужно еще формировать. Сам Маркевич подобную информацию опровергает.

В зимнее межсезонье «Карпаты» подписали единственного игрока по предложению Корниенко – бразильского форварда Ариэльсона.