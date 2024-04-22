Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Нет никаких разногласий с Корниенко»
Украина. Первая лига
22 апреля 2024, 21:03 |
690
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Нет никаких разногласий с Корниенко»

Тренер «Карпат» – о взаимоотношениях с шеф-скаутом клуба

22 апреля 2024, 21:03 |
690
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нет никаких разногласий с Корниенко»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал информацию о том, что у него есть разногласия с шеф-скаутом команды Глебом Корниенко:

– Как Вы можете прокомментировать данную информацию?
– Я не знаю, откуда это появляется. Какие-то непонятные вбросы.

– То есть, Вы отрицаете, что есть определенные разногласия в подходе к формированию команды?
– Да никаких разногласий нет. Просто ищем футболистов, работаем. Он мне предлагает – я смотрю. Подходит? Я ему говорю, что подходит. Дальше он работает. Вот и все. Понятно, что не все мне подходят. Но это работа, от этого никуда не убежишь.

– Существует такое мнение, что Корниенко предлагает молодых талантов, в частности с латиноамериканского рынка. А Вы больше хотите видеть в команде уже готовых и сформированных футболистов?
– Вообще первый раз слышу об этом. Я хочу талантливых игроков. Какая разница сколько им лет... Вот и все. Не все едут – в Украину сейчас трудно затянуть футболистов.

– А на счет конкретных позиций. Вы в приоритете хотели б еще нападающего в команде?
– Та нам в каждую линию нужны футболисты. Однако, здесь тоже нужно понимать, что приоритет отдается украинским игрокам. Это тоже не так просто. Потому что, те футболисты, которые нас интересуют – стоят очень дорого. Зарплаты у них высокие. Здесь много нюансов. Зарубежные футболисты не все хотят ехать - в силу известных обстоятельств. Идет такой процесс поисков.

– На счет Ариэльсона. Вы довольны этим подписанием? Это была Ваша креатура?
– Я не подписывал. Мы взяли его в аренду на три месяца. Посмотрим, как он себя покажет.

– То есть не Вы выступали инициатором этого арендного соглашения?
– Та нам просто нужно было. Мы вообще взяли всех футболистов в последний момент. Кроме бразильца, речь идет об арендованных игроках из «Шахтера». Мы никого в принципе не покупали. Просто взяли в аренду. И сейчас смотрим, подходят или не подходят они нам. Булеза нам подошел, но, к сожалению, он травмировался. Процесс поиска идет дальше, увидим, как все сложится.

– Вы упомянули Андрея Булезу. А что на счет Эдуарда Козика можете сказать?
– Ну, пока что он у нас. Мы смотрим не только за ним, но и за всеми остальными. Такой процесс, что тут сделаешь. Нужно до конца всех пересмотреть, и уже тогда принимать решение.

– За кем в «Карпатах» окончательное решение о подписании потенциальных новичков?
– За главным тренером.

По теме:
У Маркевича конфликт с шеф-скаутом Карпат
Тренер Ингульца после победы над Карпатами: «Мы еще не в УПЛ»
Владислав ЛУПАШКО: «Считаю, что мы победили справедливо»
Мирон Маркевич Карпаты Львов
Олег Дидух Источник: UA-Football
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
Футбол | 22 апреля 2024, 11:19 10
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа

Украинский вратарь в ближайшее время должен продлить контракт с «Реалом»

Источник: матч Днепр-1 – Динамо может быть перенесен в другой город
Футбол | 22 апреля 2024, 14:06 18
Источник: матч Днепр-1 – Динамо может быть перенесен в другой город
Источник: матч Днепр-1 – Динамо может быть перенесен в другой город

Юношеские команды точно должны сыграть в Киеве

Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
Футбол | 21.04.2024, 23:59
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
Шахтер – Заря – 2:1. Что делал защитник во время мяча Сикана? Видео голов
Футбол | 22.04.2024, 21:19
Шахтер – Заря – 2:1. Что делал защитник во время мяча Сикана? Видео голов
Шахтер – Заря – 2:1. Что делал защитник во время мяча Сикана? Видео голов
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Футбол | 22.04.2024, 00:07
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
20.04.2024, 23:57 3
Футбол
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
20.04.2024, 17:50 4
Футбол
Экс-первая ракетка мира объявила о завершении карьеры
Экс-первая ракетка мира объявила о завершении карьеры
20.04.2024, 17:29 1
Теннис
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
22.04.2024, 00:04 22
Футбол
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
21.04.2024, 00:37
Футбол
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
21.04.2024, 01:18 5
Футбол
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
20.04.2024, 19:55 66
Теннис
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
20.04.2024, 22:19 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем