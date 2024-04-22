Мирон МАРКЕВИЧ: «Нет никаких разногласий с Корниенко»

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал информацию о том, что у него есть разногласия с шеф-скаутом команды Глебом Корниенко:

– Как Вы можете прокомментировать данную информацию?

– Я не знаю, откуда это появляется. Какие-то непонятные вбросы.

– То есть, Вы отрицаете, что есть определенные разногласия в подходе к формированию команды?

– Да никаких разногласий нет. Просто ищем футболистов, работаем. Он мне предлагает – я смотрю. Подходит? Я ему говорю, что подходит. Дальше он работает. Вот и все. Понятно, что не все мне подходят. Но это работа, от этого никуда не убежишь.

– Существует такое мнение, что Корниенко предлагает молодых талантов, в частности с латиноамериканского рынка. А Вы больше хотите видеть в команде уже готовых и сформированных футболистов?

– Вообще первый раз слышу об этом. Я хочу талантливых игроков. Какая разница сколько им лет... Вот и все. Не все едут – в Украину сейчас трудно затянуть футболистов.

– А на счет конкретных позиций. Вы в приоритете хотели б еще нападающего в команде?

– Та нам в каждую линию нужны футболисты. Однако, здесь тоже нужно понимать, что приоритет отдается украинским игрокам. Это тоже не так просто. Потому что, те футболисты, которые нас интересуют – стоят очень дорого. Зарплаты у них высокие. Здесь много нюансов. Зарубежные футболисты не все хотят ехать - в силу известных обстоятельств. Идет такой процесс поисков.

– На счет Ариэльсона. Вы довольны этим подписанием? Это была Ваша креатура?

– Я не подписывал. Мы взяли его в аренду на три месяца. Посмотрим, как он себя покажет.

– То есть не Вы выступали инициатором этого арендного соглашения?

– Та нам просто нужно было. Мы вообще взяли всех футболистов в последний момент. Кроме бразильца, речь идет об арендованных игроках из «Шахтера». Мы никого в принципе не покупали. Просто взяли в аренду. И сейчас смотрим, подходят или не подходят они нам. Булеза нам подошел, но, к сожалению, он травмировался. Процесс поиска идет дальше, увидим, как все сложится.

– Вы упомянули Андрея Булезу. А что на счет Эдуарда Козика можете сказать?

– Ну, пока что он у нас. Мы смотрим не только за ним, но и за всеми остальными. Такой процесс, что тут сделаешь. Нужно до конца всех пересмотреть, и уже тогда принимать решение.

– За кем в «Карпатах» окончательное решение о подписании потенциальных новичков?

– За главным тренером.