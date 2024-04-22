У Маркевича конфликт с шеф-скаутом Карпат

Как стало известно Sport.ua, главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич имеет недоразумения с шеф-скаутом клуба Глебом Корниенко.

По нашей информации, специалисты имеют разное видение комплектования команды. Маркевич хочет видеть в составе уже сформированных, готовых футболистов из Бразилии, которые сразу будут давать результат. Корниенко предлагает молодых бразильцев, которых еще нужно формировать. Все кандидатуры шеф-скаута клуба были отклонены главным тренером.

Во время зимней паузы «Карпаты» подписали единственного игрока, которого предложил Корниенко - форварда Ариелсона. Именно Глеб его рекомендовал летом 2023 года «Полесью». Когда житомиряне отказались от нападающего, то его арендовали «Карпаты». Хотя Маркевич на уровне УПЛ хочет видеть еще одного форварда в команде.

«Карпаты» арендовали у «Шахтера» двух бывших защитников юношеских сборных Украины Эдуарда Козика и Андрея Булезу, которых хорошо знает по совместной работе в сборных помощник Маркевича Владимир Езерский. Это была его инициатива приглашения Козика и Булезы.

Глеб Корниенко стал шеф-скаутом «Карпат» в начале 2024 года. Он живет в городе Сан Паулу и специализируется на бразильском рынке.