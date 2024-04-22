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Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 14:54 | Обновлено 22 апреля 2024, 15:53
1835
0

У Маркевича конфликт с шеф-скаутом Карпат

Наставник недоволен кандидатурами, которые предлагает скаут

22 апреля 2024, 14:54 | Обновлено 22 апреля 2024, 15:53
1835
0
У Маркевича конфликт с шеф-скаутом Карпат
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Как стало известно Sport.ua, главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич имеет недоразумения с шеф-скаутом клуба Глебом Корниенко.

По нашей информации, специалисты имеют разное видение комплектования команды. Маркевич хочет видеть в составе уже сформированных, готовых футболистов из Бразилии, которые сразу будут давать результат. Корниенко предлагает молодых бразильцев, которых еще нужно формировать. Все кандидатуры шеф-скаута клуба были отклонены главным тренером.

Во время зимней паузы «Карпаты» подписали единственного игрока, которого предложил Корниенко - форварда Ариелсона. Именно Глеб его рекомендовал летом 2023 года «Полесью». Когда житомиряне отказались от нападающего, то его арендовали «Карпаты». Хотя Маркевич на уровне УПЛ хочет видеть еще одного форварда в команде.

«Карпаты» арендовали у «Шахтера» двух бывших защитников юношеских сборных Украины Эдуарда Козика и Андрея Булезу, которых хорошо знает по совместной работе в сборных помощник Маркевича Владимир Езерский. Это была его инициатива приглашения Козика и Булезы.

Глеб Корниенко стал шеф-скаутом «Карпат» в начале 2024 года. Он живет в городе Сан Паулу и специализируется на бразильском рынке.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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