5 доказательств того, что Аякс выдал феноменальную кампанию в группе ЛЧ

Текущий розыгрыш Лиги чемпионов уже на групповой стадии подарил болельщикам несколько сенсаций со знаком «минус». Речь, прежде всего, о вылете из еврокубков «Милана», который финишировал на последнем месте в квартете с «Ливерпулем», «Атлетико» и «Порту», а также о неудачах «Барселоны» и дортмундской «Боруссии», сумевших пробиться в евровесну, но лишь в плей-офф Лиги Европы.

Одной же из сенсаций со знаком «плюс» на групповой стадии этой Лиги чемпионов, безусловно, стал «Аякс». Амстердамская команда под руководством 51-летнего Эрика тен Хага сумела добыть исторический для себя результат – выиграла все шесть матчей в группе, наколотив в ворота соперников 20 мячей. Лучших показателей добилась только «Бавария», но мюнхенцы – это давно известная машина по перемалыванию сопротивления соперников, а вот усердие и успехи «Аякса» заслуживают отдельного внимания, тем более, что в 1/8 финала нидерландскому топ-клубу в оппоненты досталась «Бенфика», а это значит, что подопечные тен Хага имеют неплохие шансы как минимум на четвертьфинал турнира.

Что ж, посмотрим на наиболее интересные, с точки зрения статистики, факты, характеризующие феноменальную кампанию «Аякса» в Лиге чемпионов-2021/22.

1. Алле – голевая машина

Наверное, в «Вест Хэме» до сих пор сокрушаются над тем, почему так и не смогли помочь раскрыть свой голевой потенциал ивуарийскому форварду Себастьяну Алле. Его «молотобойцы» подписали летом 2019 года из «Айнтрахта» за 50 миллионов евро, но спустя полтора года предпочли продать в «Аякс» за вдвое меньшую сумму – 22 миллиона евро. Все потому, что в 54 матчах за «Вест Хэм» Себастьян забил лишь 14 мячей, и этого оказалось недостаточно для требовательных руководителей и болельщиков лондонцев.

Перейдя в «Аякс», Алле достаточно быстро превратился в голевого монстра, и его забитые мячи в существенной степени предопределили успех амстердамцев на групповой стадии. В шести поединках Лиги чемпионов Себастьян наколотил 10 мячей, и ныне является лучшим бомбардиром сезона. Кроме того, Алле повторил грандиозный рекорд Криштиану Роналду, который до этого являлся единственным футболистом в истории Лиги чемпионов, забивавшим в каждом из шести поединков на групповой стадии. Как бы удивительно это не звучало, но в данном контексте в один ряд с именитым португальцем встать удалось не Лионелю Месси или Роберту Левандовски, а куда более скромному с точки зрения пиара и известности Себастьяну Алле.

Only two players have scored in all six Group Stage games in a single Champions League season:



✰ Cristiano Ronaldo (2017/18)

✰ Sébastien Haller (2021/22)



This is Haller’s debut #UCL campaign. 🤯 pic.twitter.com/V1wkVP80F1