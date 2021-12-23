5 доказательств того, что Аякс выдал феноменальную кампанию в группе ЛЧ

Текущий розыгрыш Лиги чемпионов уже на групповой стадии подарил болельщикам несколько сенсаций со знаком «минус». Речь, прежде всего, о вылете из еврокубков «Милана», который финишировал на последнем месте в квартете с «Ливерпулем», «Атлетико» и «Порту», а также о неудачах «Барселоны» и дортмундской «Боруссии», сумевших пробиться в евровесну, но лишь в плей-офф Лиги Европы.

Одной же из сенсаций со знаком «плюс» на групповой стадии этой Лиги чемпионов, безусловно, стал «Аякс». Амстердамская команда под руководством 51-летнего Эрика тен Хага сумела добыть исторический для себя результат – выиграла все шесть матчей в группе, наколотив в ворота соперников 20 мячей. Лучших показателей добилась только «Бавария», но мюнхенцы – это давно известная машина по перемалыванию сопротивления соперников, а вот усердие и успехи «Аякса» заслуживают отдельного внимания, тем более, что в 1/8 финала нидерландскому топ-клубу в оппоненты досталась «Бенфика», а это значит, что подопечные тен Хага имеют неплохие шансы как минимум на четвертьфинал турнира.

Что ж, посмотрим на наиболее интересные, с точки зрения статистики, факты, характеризующие феноменальную кампанию «Аякса» в Лиге чемпионов-2021/22.

1. Алле – голевая машина

Наверное, в «Вест Хэме» до сих пор сокрушаются над тем, почему так и не смогли помочь раскрыть свой голевой потенциал ивуарийскому форварду Себастьяну Алле. Его «молотобойцы» подписали летом 2019 года из «Айнтрахта» за 50 миллионов евро, но спустя полтора года предпочли продать в «Аякс» за вдвое меньшую сумму – 22 миллиона евро. Все потому, что в 54 матчах за «Вест Хэм» Себастьян забил лишь 14 мячей, и этого оказалось недостаточно для требовательных руководителей и болельщиков лондонцев.

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Перейдя в «Аякс», Алле достаточно быстро превратился в голевого монстра, и его забитые мячи в существенной степени предопределили успех амстердамцев на групповой стадии. В шести поединках Лиги чемпионов Себастьян наколотил 10 мячей, и ныне является лучшим бомбардиром сезона. Кроме того, Алле повторил грандиозный рекорд Криштиану Роналду, который до этого являлся единственным футболистом в истории Лиги чемпионов, забивавшим в каждом из шести поединков на групповой стадии. Как бы удивительно это не звучало, но в данном контексте в один ряд с именитым португальцем встать удалось не Лионелю Месси или Роберту Левандовски, а куда более скромному с точки зрения пиара и известности Себастьяну Алле.

Only two players have scored in all six Group Stage games in a single Champions League season:



✰ Cristiano Ronaldo (2017/18)

✰ Sébastien Haller (2021/22)



This is Haller’s debut #UCL campaign. 🤯 pic.twitter.com/V1wkVP80F1 — William Hill (@WilliamHill) December 7, 2021

Более того, Алле стал первым в истории Лиги чемпионов игроком, которому удалось забить в шести кряду премьерных матчах турнира. Дело в том, что нынешнее участие в самом престижном клубном турнире континента является дебютным для ивуарийского нападающего. Также Себастьян побил рекорд Эрлинга Холанда и стал игроком, которому максимально быстро покорилась планка в 10 забитых мячей в турнире. Норвежцу для такого достижения потребовалось провести семь поединков, в то время как представителю Кот-д'Ивуара – шесть.

2. Аякс – первая команда ЛЧ-2021/22, забившая 20 мячей

С учетом того, что «Аякс» завершал групповой турнир матчем во вторник, а «Бавария» - в среду, именно амстердамцам удалось стать первой командой текущего розыгрыша, которой покорилась планка в 20 забитых мячей. Выйти на такой рубеж чемпиону Нидерландов помогла, конечно же, сумасшедшая результативность Себастьяна Алле, а также четыре забитых мяча в шестом туре в ворота лиссабонского «Спортинга» в матче, не носившей для «Аякса» турнирной мотивации.

Для «Аякса» этот групповой турнир Лиги чемпионов стал наиболее результативным в истории клуба, а в среду обойти подопечных тен Хага по числу голов в текущем розыгрыше смогла «Бавария», разбившая «Барселону» со счетом 3:0, и остановившаяся на показателе в 22 забитых мяча.

Примечательно, что позади «Аякса» по числу забитых мячей в этой Лиге чемпионов осталось множество топ-клубов, среди которых можно выделить «Манчестер Сити» (18), «Ливерпуль» (17), «Реал» и «Пари Сен-Жермен» (по 14), «Челси» (13).

3. Пала эксклюзивность достижения Спартака

Набрав 18 очков в шести матчах на групповой стадии Лиги чемпионов в рамках одного ее розыгрыша, «Аякс» присоединился к когорте из всего лишь девяти команд, которым ранее подобное удавалось в истории. Кроме того, амстердамцы свели на нет своеобразную эксклюзивность достижения московского «Спартака», который до сезона-2021/22 оставался единственным клубом извне топ-5 чемпионатов, набиравшим 18 очков на групповой стадии.

Российская команда свой рекорд отметила в далеком уже розыгрыше Лиги чемпионов-1995/96. Тогда в одной группе с «красно-белыми» оказались английский «Блэкберн», норвежский «Русенборг» и польская «Легия». Москвичи забили оппонентам 15 мячей, пропустив лишь 4, но уже в первом раунде плей-офф, коим тогда была стадия четвертьфиналов, вылетели от французского «Нанта» по сумме двух встреч (2:0, 2:2).

4. Лидеры по продвижению мяча и остроте передач

«Аякс» стал третьим после матчей групповой стадии Лиги чемпионов по среднематчевому показателю владения мячом. С цифрой в 60,9% амстердамцы уступают только «Челси» (64,2%) и «Ливерпулю» (62,3%). При этом, команда тен Хага выдала ряд впечатляющих показателей, касающихся игры в пас, создаваемой остроты и продвижения мяча.

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В частности, именно «Аякс» ныне лучший в Лиге чемпионов по продвижению мяча. На счету чемпиона Нидерландов 551 пас с продвижением, что превышает показатели ближайших преследователей – «Ливерпуля» (519) и «Баварии» (513). Лучшим в турнире «Аякс» является и по ключевым пасам – их в активе подопечных тен Хага 47, что больше, нежели у «Реала» (44), «Манчестер Сити» (44), «Интера» (37), «Баварии» (37) и других.

При этом, в команде нет культа передач ради передач. По индексу передач «Аякс» лишь 12-й в этой Лиге чемпионов с показателем в 12,6 пасов на минуту владения мячом. Это меньше, чем у тройки лидеров в лице «Реала» (17,3), «Челси» (17,2) и «Пари Сен-Жермен» (17), а также чем у находящегося на седьмой строчке по этому компоненту «Шахтера» (16).

5. Забили пять голов в одном матче впервые за последние 26 лет

«Аякс» выдал фантастический первый матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, когда на выезде разгромил лиссабонский «Спортинг» со счетом 5:1. Для амстердамцев этот случай оказался лишь третьим в клубной истории, когда они забивали пять или более мячей в розыгрыше Лиги чемпионов. В последний раз такое нидерландской команде удавалось проделать более четверти века назад – в 1995 году «Аякс» сперва разбил «Баварию» (5:2) в апреле, а затем «Ференцварош» (5:1) в сентябре. Примечательно, что в тех сезонах амстердамцы добирались до финалов турнира – в 1995-м выиграли у «Милана» (1:0), а в 1996-м в серии пенальти проиграли «Ювентусу» (1:1, 2:4).

P.S. Выставили самый опытный состав в XXI веке

В завершение еще немного любопытной статистики. Если в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Аякс» входил в тройку наиболее молодых команд на групповой стадии (средний возраст 25,5 лет амстердамцев уступал лишь показателям «Динамо» и «Шахтера»), то в сезоне-2021/22 чемпион Нидерландов оказался лишь на 11-й строчке в этом компоненте.

Более того, в поединке первого тура против «Спортинга» средний возраст команды «Аякса» составлял 26,5 лет, и этот коллектив оказался самым опытным в истории выступлений амстердамцев в Лиге чемпионов в XXI веке. Самым «ветеранистым» состав «Аякса» был в декабре 1998 года, когда на матч против «Порту» вышла команда, средний возраст которой составил 27,3 года. Это нечто большее, чем просто любопытный статистический факт, так как в последнее время «Аякс» явственно взял курс по изменению стратегии, привлекая в первую команду более опытных игроков в их пиковые годы (последние примеры – Стивен Бергейс, Себастьян Алле, возвращение Дэви Классена и Дэйли Блинда, а также покупка Душана Тадича из «Саутгемптона» летом 2018-го).