Форвард Аякса повторил грандиозный рекорд Роналду

Себастьян Алле забивал голы во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов

  • 08.12.2021 05:23
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Форвард Аякса повторил грандиозный рекорд Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Алле

Форвард «Аякса» Себастьен Алле забивал голы во всех 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов 2021/22.

Нападающий нидерландского клуба отметился голом в матче 6-го тура ЛЧ против «Спортинга» (4:2). 27-летний ивуариец реализовал пенальти на 8-й минуте.

Забив 10 голов в 6 матчах Лиги чемпионов, Алле является лучшим бомбардиром турнира. 

Ранее во всех шести матчах группового этапа ЛЧ забивал только Криштиану Роналду за «Реал» в сезоне 2017/18.

Интересно, что только 4 игрока забивали 10+ голов за групповой раунд ЛЧ:

  • Криштиану Роналду (2015/16), Лионель Месси (2016/17), Роберт Левандовски (2019/20), Себастьян Алле (2021/22).

Источник — Sport.ua

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