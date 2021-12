Форвард Аякса повторил грандиозный рекорд Роналду

Форвард «Аякса» Себастьен Алле забивал голы во всех 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов 2021/22.

Нападающий нидерландского клуба отметился голом в матче 6-го тура ЛЧ против «Спортинга» (4:2). 27-летний ивуариец реализовал пенальти на 8-й минуте.

Забив 10 голов в 6 матчах Лиги чемпионов, Алле является лучшим бомбардиром турнира.

Ранее во всех шести матчах группового этапа ЛЧ забивал только Криштиану Роналду за «Реал» в сезоне 2017/18.

Интересно, что только 4 игрока забивали 10+ голов за групповой раунд ЛЧ:

