Форвард Аякса повторил грандиозный рекорд Роналду

Форвард «Аякса» Себастьен Алле забивал голы во всех 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов 2021/22.

Нападающий нидерландского клуба отметился голом в матче 6-го тура ЛЧ против «Спортинга» (4:2). 27-летний ивуариец реализовал пенальти на 8-й минуте.

Забив 10 голов в 6 матчах Лиги чемпионов, Алле является лучшим бомбардиром турнира.

Ранее во всех шести матчах группового этапа ЛЧ забивал только Криштиану Роналду за «Реал» в сезоне 2017/18.

Интересно, что только 4 игрока забивали 10+ голов за групповой раунд ЛЧ:

Криштиану Роналду (2015/16), Лионель Месси (2016/17), Роберт Левандовски (2019/20), Себастьян Алле (2021/22).

Sébastien Haller joins Cristiano Ronaldo (2017-18) as the only players to score in every group game in a Champions League campaign 😤 pic.twitter.com/35mEHOlLpq — B/R Football (@brfootball) December 7, 2021