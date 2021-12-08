Форвард Аякса повторил грандиозный рекорд Роналду

Форвард «Аякса» Себастьен Алле забивал голы во всех 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов 2021/22.
Нападающий нидерландского клуба отметился голом в матче 6-го тура ЛЧ против «Спортинга» (4:2). 27-летний ивуариец реализовал пенальти на 8-й минуте.
Забив 10 голов в 6 матчах Лиги чемпионов, Алле является лучшим бомбардиром турнира.
Ранее во всех шести матчах группового этапа ЛЧ забивал только Криштиану Роналду за «Реал» в сезоне 2017/18.
Интересно, что только 4 игрока забивали 10+ голов за групповой раунд ЛЧ:
- Криштиану Роналду (2015/16), Лионель Месси (2016/17), Роберт Левандовски (2019/20), Себастьян Алле (2021/22).
Sébastien Haller joins Cristiano Ronaldo (2017-18) as the only players to score in every group game in a Champions League campaign 😤 pic.twitter.com/35mEHOlLpq— B/R Football (@brfootball) December 7, 2021
Only four players have scored 10+ goals in a single Champions League Group Stage campaign:— Squawka Football (@Squawka) December 7, 2021
◎ Cristiano Ronaldo (15/16)
◎ Lionel Messi (16/17)
◎ Robert Lewandowski (19/20)
◉ Sébastien Haller (21/22)
Haller joins the top three scorers in the competition’s history. #UCL pic.twitter.com/cjDKq4QhRO
Источник — Sport.ua
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