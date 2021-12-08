Аякс
4 : 2
Спортинг Л
07.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аякс – Спортинг – 4:2. Шесть побед для Амстердама. Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

  • 08.12.2021 02:29
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Аякс – Спортинг – 4:2. Шесть побед для Амстердама. Видео голов и обзор игры
© Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов в группе C. «Аякс» обыграл «Спортинг» (4:2), набрав максимально возможные 18 очков в группе ЛЧ.

Лига чемпионов

Группа C, 6-й тур

Аякс  Спортинг  4:2

Голы: Алле, 8 (пен), Антони, 42, Нерес, 58, Бергхайс, 62 – Нуну, 22, Табата, 78.

События матча
78' ГОЛ ! Мяч забил Бруно Табата (Спортинг Л).
62' ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергхейс (Аякс).
58' ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Аякс).
42' ГОЛ ! Мяч забил Антони (Аякс).
22' ГОЛ ! Мяч забил Нуну Сантуш (Спортинг Л).
8' ГОЛ ! С пенальти забил Себастьен Алле (Аякс).

Источник — Sport.ua

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