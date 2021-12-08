7 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов в группе C. «Аякс» обыграл «Спортинг» (4:2), набрав максимально возможные 18 очков в группе ЛЧ.
Лига чемпионов
Группа C, 6-й тур
Аякс – Спортинг – 4:2
Голы: Алле, 8 (пен), Антони, 42, Нерес, 58, Бергхайс, 62 – Нуну, 22, Табата, 78.
События матча
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруно Табата (Спортинг Л).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергхейс (Аякс).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Аякс).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Антони (Аякс).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Нуну Сантуш (Спортинг Л).
|8'
|ГОЛ ! С пенальти забил Себастьен Алле (Аякс).
Источник — Sport.ua
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