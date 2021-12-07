Аякс обыграл Спортинг, набрав 18 очков в ЛЧ. Боруссия Д разгромила Бешикташ

7 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов в группе C.
«Аякс» обыграл «Спортинг» (4:2), набрав максимально возможные 18 очков в группе ЛЧ.
«Боруссия» Д разгромила «Бешикташ» (5:0). Дубли оформили Марко Ройс и Эрлинг Холанд.
Теперь «Аякс» и «Спортинг» продолжат борьбу в 1/8 финала ЛЧ, «Боруссия» Д сыграет в Лиге Европы.
Лига чемпионов
Группа C, 6-й тур
Аякс – Спортинг – 4:2
Голы: Алле, 8 (пен), Антони, 42, Нерес, 58, Бергхайс, 62 – Нуну, 22, Табата, 78.
Аякс: Пасвер, Блинд (Тальяфико, 46), Мартинес, Схюрс (Ренс, 60), Мазрауи (Тимбер, 77), Гравенберх, Бергхайс, Альварес (Тейлор, 72), Нерес (Классен, 60), Алле, Антони.
Спортинг: Виржиния, Инасио, Эсгайю, Нету, Матеус Рейс, Угарте (Сарабия, 73), Браганса (Дариу Эссугу, 81), Эстевес (Назинью, 73), Табата, Тиагу Томаш (Педру Гонсалвеш, 60), Нуну (Паулинью, 60).
Предупреждения: Схюрс 44, Альварес 54 – Браганса 8, Табата 36.
Судья: Масса.
Боруссия Д – Бешикташ – 5:0
Голы: Мален, 29, Ройс, 45+2 (пен), 53, Холанд, 68, 81.
Боруссия Д: Кобель, Загаду (Рафаэл Геррейру, 73), Шульц, Хуммельс, Менье (Рейниер, 46), Дахуд, Ройс (Холанн, 63), Беллингем (Понграчич, 73), Витсель, Мален, Вольф (Пасслак, 62).
Бешикташ: Эрсин Дестаноглу, Монтеро, Велинтон, Умут Мераш, Соуза (Хатчинсон, 82), Боздоган (Салих Учан, 76), Мехмет Топал, Неджип Уйсал, Батшуайи, Ларин (Геззаль, 69), Кенан Караман (Розье, 46).
Предупреждения: Монтеро 31, Ларин 39, Соуза 44.
Удаления: Велинтон 43.
Итоговая турнирная таблица группы C
Источник — Sport.ua
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