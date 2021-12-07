Боруссия Д
5 : 0
Бешикташ
07.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аякс обыграл Спортинг, набрав 18 очков в ЛЧ. Боруссия Д разгромила Бешикташ

«Аякс» и «Спортинг» вышли в 1/8 финала ЛЧ, «Боруссия» сыграет в ЛЕ

  • 07.12.2021 23:59
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Аякс обыграл Спортинг, набрав 18 очков в ЛЧ. Боруссия Д разгромила Бешикташ
© Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов в группе C.

«Аякс» обыграл «Спортинг» (4:2), набрав максимально возможные 18 очков в группе ЛЧ.

«Боруссия» Д разгромила «Бешикташ» (5:0). Дубли оформили Марко Ройс и Эрлинг Холанд.

Теперь «Аякс» и «Спортинг» продолжат борьбу в 1/8 финала ЛЧ, «Боруссия» Д сыграет в Лиге Европы.

Лига чемпионов

Группа C, 6-й тур

Аякс  Спортинг  4:2

Голы: Алле, 8 (пен), Антони, 42, Нерес, 58, Бергхайс, 62 – Нуну, 22, Табата, 78.

Аякс: Пасвер, Блинд (Тальяфико, 46), Мартинес, Схюрс (Ренс, 60), Мазрауи (Тимбер, 77), Гравенберх, Бергхайс, Альварес (Тейлор, 72), Нерес (Классен, 60), Алле, Антони.

Спортинг: Виржиния, Инасио, Эсгайю, Нету, Матеус Рейс, Угарте (Сарабия, 73), Браганса (Дариу Эссугу, 81), Эстевес (Назинью, 73), Табата, Тиагу Томаш (Педру Гонсалвеш, 60), Нуну (Паулинью, 60).

Предупреждения: Схюрс 44, Альварес 54 – Браганса 8, Табата 36.

Судья: Масса.

Боруссия Д  Бешикташ  5:0

Голы: Мален, 29, Ройс, 45+2 (пен), 53, Холанд, 68, 81.

Боруссия Д: Кобель, Загаду (Рафаэл Геррейру, 73), Шульц, Хуммельс, Менье (Рейниер, 46), Дахуд, Ройс (Холанн, 63), Беллингем (Понграчич, 73), Витсель, Мален, Вольф (Пасслак, 62).

Бешикташ: Эрсин Дестаноглу, Монтеро, Велинтон, Умут Мераш, Соуза (Хатчинсон, 82), Боздоган (Салих Учан, 76), Мехмет Топал, Неджип Уйсал, Батшуайи, Ларин (Геззаль, 69), Кенан Караман (Розье, 46).

Предупреждения: Монтеро 31, Ларин 39, Соуза 44.

Удаления: Велинтон 43.

Итоговая турнирная таблица группы C

Источник — Sport.ua

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