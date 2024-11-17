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Нидерланды
17 ноября 2024, 14:34 |
253
0

Возвращение к истокам. Европейский гранд презентовал «новую» эмблему

«Аякс» показал в своих сетях свою новую эмблему

17 ноября 2024, 14:34 |
253
0
Возвращение к истокам. Европейский гранд презентовал «новую» эмблему
Getty Images/Global Images Ukraine. Аякс

Амстердамский «Аякс» презентовал свою новую эмблему в своих социальных сетях.

Эмблема, которую вернет клуб, не является чем-то новым: она была символом клуба с 1928 по 1991 года. С ней «аяксиды» достигли своего «футбольного пика», выиграв Кубок европейских чемпионов в 1971, 1972 и 1973 годах

Обновит свою эмблему клуб из Амстердама уже июле 2025-го года.

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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