Нидерланды17 ноября 2024, 14:34 |
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Возвращение к истокам. Европейский гранд презентовал «новую» эмблему
«Аякс» показал в своих сетях свою новую эмблему
17 ноября 2024, 14:34 |
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Амстердамский «Аякс» презентовал свою новую эмблему в своих социальных сетях.
Эмблема, которую вернет клуб, не является чем-то новым: она была символом клуба с 1928 по 1991 года. С ней «аяксиды» достигли своего «футбольного пика», выиграв Кубок европейских чемпионов в 1971, 1972 и 1973 годах
Обновит свою эмблему клуб из Амстердама уже июле 2025-го года.
Ajacieden, this is our new logo.— AFC Ajax (@AFCAjax) November 17, 2024
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