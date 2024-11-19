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19 ноября 2024, 16:51 | Обновлено 19 ноября 2024, 16:54
868
0

ФОТО. Легенды Аякса и Реала вернулись на поле. Как они выглядят?

Команды сыграли товарищеский матч, приуроченный к 125-летию нидерландского клуба

19 ноября 2024, 16:51 | Обновлено 19 ноября 2024, 16:54
868
0
ФОТО. Легенды Аякса и Реала вернулись на поле. Как они выглядят?
Getty Images/Global Images Ukraine.

Легенды «Аякса» провели товарищеский матч против легенд «Реала». Игроки встретились в поединке, приуроченном к 125-летию нидерландского клуба.

Поединок состоялся в Амстердаме на стадионе имени Йохана Кройфа. Нидерландская команда победила со счетом 2:1.

На 41-й минуте «Аякс» вышел вперед благодаря голу Шоты Арвеладзе. На 88-й преимущество удвоил Сим де Йонг. «Реал» отыграл один мяч в компенсированное время – забил Рубен де ла Ред.

Товарищеский матч, 17 ноября

Легенды Аякса – Легенды Реал Мадрид – 2:1

Голы: Арвеладзе, 41, де Йонг, 88 – де ла Ред, 90+1

Видеообзор матча:

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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