ФОТО. Легенды Аякса и Реала вернулись на поле. Как они выглядят?

Легенды «Аякса» провели товарищеский матч против легенд «Реала». Игроки встретились в поединке, приуроченном к 125-летию нидерландского клуба.

Поединок состоялся в Амстердаме на стадионе имени Йохана Кройфа. Нидерландская команда победила со счетом 2:1.

На 41-й минуте «Аякс» вышел вперед благодаря голу Шоты Арвеладзе. На 88-й преимущество удвоил Сим де Йонг. «Реал» отыграл один мяч в компенсированное время – забил Рубен де ла Ред.

Товарищеский матч, 17 ноября

Легенды Аякса – Легенды Реал Мадрид – 2:1

Голы: Арвеладзе, 41, де Йонг, 88 – де ла Ред, 90+1

Видеообзор матча: