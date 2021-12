Будет играть за Украину? Шахаб Захеди может получить украинский паспорт

26-летний иранский форвард луганской «Зари» Шахаб Захеди заявил о том, что вел переговоры относительно возможной смены гражданства и вызова в сборную Украины.

«Были переговоры (о возможном приглашении в сборную Украины — прим. ред.), однако у меня всегда был иранский патриотизм, и факт состоит в том, что я горжусь тем, что являюсь иранцем. Моим приоритетом была моя страна, но правда в том, что переговоры велись, и это нельзя скрывать», — цитирует Захеди Zorya Londonsk со ссылкой на интервью Шахаба Gol Bezan.

Стоит отметить, что Захеди живет в Украине с августа 2019 года, когда футболист перешел в «Олимпик» в качестве свободного агента. В феврале 2021 года нападающий перешел в «Зарю» за €300 тысяч.

Чтобы получить гражданство Украины, иностранцу необходимо подать заявление, задекларировать отсутствие иностранного гражданства, свободно владеть украинским языком, непрерывно проживать на территории Украины более пяти лет (два года при условии наличия супруга/супруги с гражданством Украины), иметь разрешение на иммиграцию и источник денежных средств на существование. Захеди живет в Украине меньше трех лет.

В текущем сезоне Шахаб провел за «Зарю» 24 матча во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.

