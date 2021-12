Кто круче - Европа или Южная Америка? Италия проведет матч против Аргентины

УЕФА официально подтвердил, что матч между Италией и Аргентиной состоится 1 июня 2022 года в Лондоне.

Этот поединок будет называться Финалиссима.

Он призван определить сильнейшего в битве между чемпионом Евро-2020 Италией и обладателем Копа Америка Аргентиной.



✨ 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒔𝒊𝒎𝒂! ✨ #EURO2020 champions Italy will face #CopaAmerica winners Argentina in London on 1 June 2022!



🤝 UEFA and @CONMEBOL also announce a renewed Memorandum of Understanding, a shared office and the potential organisation of a variety of events.



More: ⬇️