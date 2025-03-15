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  4. ВИДЕО. Спасительный гол на 90+4 минуте. Ницца не удержала победу над Осером
Чемпионат Франции
Ницца
14.03.2025 21:45 – FT 1 : 1
Осер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
15 марта 2025, 07:01 | Обновлено 15 марта 2025, 07:19
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0

ВИДЕО. Спасительный гол на 90+4 минуте. Ницца не удержала победу над Осером

Героем матча стал форвард гостей Флориан Айе

15 марта 2025, 07:01 | Обновлено 15 марта 2025, 07:19
70
0
ВИДЕО. Спасительный гол на 90+4 минуте. Ницца не удержала победу над Осером
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Айе

В матче 26-го тура чемпионата Франции «Ницца» и «Осер» сыграли вничью (1:1).

Гол на 37-й минуте забил нападающий «орлят» Эван Гессан. В конце игры был удален защитник хозяев Мелвин Бард.

Героем матча стал форвард гостей Флориан Айе, который в компенсированное время сравнял счет (1:1).

«Ницца» набрала 47 очков и входит в топ-3, уступая только ПСЖ (65) и Марселю (49). «Осер» с 32 очками находится на 11-й позиции.

Лига 1. 26-й тур, 14 марта

Ницца – Осер – 1:1

Голы: Гессан, 37 – Айе, 90+4

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Айе (Осер).
87’
Мелвин Бар (Ницца) получает красную карточку.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Эванн Гессан (Ницца).
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Ницца Осер видео голов и обзор Эванн Гессан удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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