ВИДЕО. Спасительный гол на 90+4 минуте. Ницца не удержала победу над Осером

В матче 26-го тура чемпионата Франции «Ницца» и «Осер» сыграли вничью (1:1).

Гол на 37-й минуте забил нападающий «орлят» Эван Гессан. В конце игры был удален защитник хозяев Мелвин Бард.

Героем матча стал форвард гостей Флориан Айе, который в компенсированное время сравнял счет (1:1).

«Ницца» набрала 47 очков и входит в топ-3, уступая только ПСЖ (65) и Марселю (49). «Осер» с 32 очками находится на 11-й позиции.

Лига 1. 26-й тур, 14 марта

Ницца – Осер – 1:1

Голы: Гессан, 37 – Айе, 90+4

Видео голов и обзор матча