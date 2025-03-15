ВИДЕО. Спасительный гол на 90+4 минуте. Ницца не удержала победу над Осером
Героем матча стал форвард гостей Флориан Айе
В матче 26-го тура чемпионата Франции «Ницца» и «Осер» сыграли вничью (1:1).
Гол на 37-й минуте забил нападающий «орлят» Эван Гессан. В конце игры был удален защитник хозяев Мелвин Бард.
Героем матча стал форвард гостей Флориан Айе, который в компенсированное время сравнял счет (1:1).
«Ницца» набрала 47 очков и входит в топ-3, уступая только ПСЖ (65) и Марселю (49). «Осер» с 32 очками находится на 11-й позиции.
Лига 1. 26-й тур, 14 марта
Ницца – Осер – 1:1
Голы: Гессан, 37 – Айе, 90+4
Видео голов и обзор матча
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