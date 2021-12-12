ВИДЕО. Маэстро, спасибо за все! Шахтер попрощался с Марлосом

33-летний натурализованный бразилец покидает донецкий клуб

  • 12.12.2021 15:44
  • 915 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Маэстро, спасибо за все! Шахтер попрощался с Марлосом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марлос

«Шахтер» официально сообщил об уходе Марлоса и выпустил ролик, в котором собрал самые яркие моменты игры 33-летнего натурализованного бразильца в донецком клубе. 
 
«Маэстро! Спасибо за все, Марлос!», – гласит подпись к видео.
 
Марлос пришел в «Шахтер» летом 2014 года и быстро стал одним из ключевых исполнителей в команде. В первый же сезон он отыграл 35 матчей, а в трех следующих проводил свыше 40 поединков. Всего за 8 сезонов у Марлоса 287 игр – по этому показателю он вошел в топ-25 футболистов клуба в истории.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

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Комментарии
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    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 12.12.2021 15:48
    +1
    Эх((
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    Умник
    Умник, 12.12.2021 15:50
    0
    Да да .
    Но с дентинью прощание другое было
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