ВИДЕО. Маэстро, спасибо за все! Шахтер попрощался с Марлосом

«Шахтер» официально сообщил об уходе Марлоса и выпустил ролик, в котором собрал самые яркие моменты игры 33-летнего натурализованного бразильца в донецком клубе.



«Маэстро! Спасибо за все, Марлос!», – гласит подпись к видео.



Марлос пришел в «Шахтер» летом 2014 года и быстро стал одним из ключевых исполнителей в команде. В первый же сезон он отыграл 35 матчей, а в трех следующих проводил свыше 40 поединков. Всего за 8 сезонов у Марлоса 287 игр – по этому показателю он вошел в топ-25 футболистов клуба в истории.

⭐ Maestro! Thank you for everything, Marlos! 🧡 pic.twitter.com/lpdsGuQmW3